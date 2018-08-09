Малыш без драйва

СЕГОДНЯ 02:00 2018-08-09T02:05:52+03:00

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Полуклассик французского авторского хардкора Брюно Дюмон несколько лет назад успешно дебютировал в качестве создателя комедийного телесериала. Его «Малыш Кенкен» пользовался большим успехом в не очень большом кругу почитателей режиссёра. После пары «полнометражных» кинолент Дюмон вернулся к телеформату и своему уже повзрослевшему «малышу». В сериале «Кенкен и инопланетяне» (Coincoin et les z'inhumains) тот, правда, сменил имя с Quinquin на Coincoin, зато сам Дюмон остался верен себе. Он все так же сильно не любит людей (имеет полное право), хотя в последние годы добавил к холодному и брезгливому отстранению гротесковые краски, сделавшие его кино даже более безжалостным.

В снятой сразу после «Кенкена-1» черной комедии «В тихом омуте» было не очень понятно, кого автор ненавидит больше - приехавших на суровый приморский пленэр вырожденцев-аристократов (их уморительно изображали Жюльет Бинош, Валерия Бруни-Тедески и Фабрис Лукини) или обслуживающих их плебеев, промышляющих не только сбором мидий, но и каннибализмом. В сериалах про Кенкена, лишенных звезд, плебеев играют сами плебеи, и нельзя сказать, что Дюмон дарит им хоть какое-то сочувствие.

Дюмон вернулся к телеформату и своему уже повзрослевшему «малышу»Фото: кадр из фильма

Если бы он, не дай Бог, снимал под нашим звездным небом, ему обязательно бы пришили очернение простого народа, обвинили бы в глумлении и издевательствах над вскормившим его людом из Па-де-Кале, который он использует для собственного обогащения и поездок на фестивали. Но за бедных деградантов и алкашей с его малой родины вступиться, увы, некому, и Дюмон с упорством, заслуживающим лучшего применения, зачарованно фиксирует крупные планы их угрюмых лиц со следами серьёзных генетических отклонений и прочего вырождения.

Дюмон старается держать себя в руках, но не может: демонстрация всевозможных психических и физических отклонений интересует его явно больше фантастического сюжета об инопланетянах, усердно гадящих на северной французской сторонке чёрными, похожими на коровьи, лепёшками. Но куда фантастичнее выглядят сами его персонажи - Кенкен с переломанным, кажется, с рождения носом, страдающий всеми видами лицевого тика комиссар полиции, его водитель, предпочитающий использовать во время езды только два колеса машины из четырёх, и т. д.

Режиссер Бруно Дюмон с Почетным Леопардом

Дюмон увёз из Локарно «Почётного Леопарда» за вклад. Показывавший перед «Кенкеном» своего очередного «Великого уравнителя» голливудский профи Антуан Фукуа удивился тому, как Дюмон на следующий день после возвращения с фестиваля собирается снимать продолжение своего недомюзикла про Жанну Д'Арк. Явно не видевший ни одного фильма Дюмона голливудский ремесленник как-то по-своему представляет себе этот мюзикл. Впрочем, и Дюмон точно так же знаком с творчеством автора ремейка «Великолепной семерки». Встретиться они могут только на фестивале. Пожать друг другу руки и сразу в ужасе об этом забыть.