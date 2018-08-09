2018-08-09T16:01:34+03:00
Спорт

«Спартак» придумал себе проблемы там, где их не должно было быть

Москвичи уступили в Салониках клубу ПАОК со счетом 2:3
Андрей ВДОВИН@av_esq
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Спартаковец Квинси Промес пытается остановить атаку ПАОКа.Спартаковец Квинси Промес пытается остановить атаку ПАОКа.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Странно и тревожно за столичный «Спартак» в Лиге чемпионов. Команда Массимо Карреры в Греции уступила 2:3 местному клубу ПАОК в квалификационном раунде. Ответный матч 14 августа в Москве, и он решает больше, не факт, что «красно-белые» останутся в турнире.

Страшно не то, что «Спартак» проиграл в гостях. Важнее, как он это сделал. Бодрое начало, когда москвичи забили два гола, моментально перетекло в бесславное поражение. За каких-то 15 минут команда Карреры умудрилась пропустила три мяча, и превратилась и из грозного фаворита в растерянного школьника, которого возят по газону. Левый фланг красно-белой обороны ПАОК представил клоунами, и это далеко не первый раз, когда крайние защитники «Спартака» не выдерживают давления Лиги чемпионов.

Раз за разом фанаты и специалисты твердят о том, что команде нужна грамотная замена на левом фланге Дмитрию Комбарову. Но за несколько лет в клубе ему так и не появилось ни одного более-менее достойного конкурента. Нет и страхующих его полузащитников в опорной зоне, а решения Карреры по составу становятся все страннее и страннее. Он вводит в состав молодых - крайнего полузащитника Ломовицкого и вратаря Максименко, и делает на них ставку. Но если вы не фанат «Спартака», и у вас не припрятан красно-белый шарф в шкафу, вы даже не знали таких фамилий. Это не такие уж и восходящие звезды, чтобы давать им играть вообще во всех матчах без замены.

Каррера убирает Глушакова - капитана команды, думает покупать Еременко, против которого выступают фанаты, и ставит в состав Попова, который год назад был не нужен «Спартаку». При желании каждый из этих ходов можно объяснить. Но все вместе эти эксперименты перевешивает разумный риск.

А ведь ПАОК - это тот клуб, который команда уровня «Спартака» должна проходить не задумываясь. Да, у них безумные трибуны, которые готовы светить в лицо лазерными указками к лицо Промесу, когда тот исполнял пенальти, или бросаться на каждого, у кого в одежде есть красно-белые цвета, даже на журналистов. Но у москвичей бюджет в три раза больше, уровень игроков намного выше, а лидера ПАОК еще недавно играли в средних клуба российской Премьер-лиги. Когда одно наложилось на другое, вместо легкой победы в гостях и приятного матча дома, «Спартак» получил полную нервов игру 14 августа.

От нее зависит больше, чем просто выход в Лигу чемпионов. В ней будет решаться, что за роль будет у «Спартака» в начинающемся сезоне. По идее он должен брать золотые медали. Потому что кому как не ему? У «Зенита» новый тренер с небольшим опытом, у «Локомотив» постчемпионское похмелье, ЦСКА вообще перебирает двигатель и стоит на ремонте. Но если «Спартак» уже летом вылетит из Лиги чемпионов, внутри клуба поселится недовольство и неуверенность. На пару они развалили уже не одну команду.

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