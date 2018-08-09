Липецкий регион входит в новый режим работы с бытовыми отходами

СЕГОДНЯ 18:55 2018-08-09T19:06:48+03:00

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«Мусорная» реформа в регионе началась с разработки территориальной схемы обращения с отходами. Напомним, область была разделена на 4 зоны, отобраны по конкурсу региональные операторы по сбору, транспортировке и утилизации отходов. С 1 июля нововведения коснулись Центральной и Грязинской зон, а Северная и Елецкая зоны перейдут на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами с 1 января 2019 г.

Еще до начала старта реформы в регионе началось выявление несанкционированных свалок отходов. На текущий момент из выявленных 319 свалок ликвидировано 241. Сейчас в Липецкой области ведется разработка паспорта региональной программы «ЭКОЛОГИЯ». В рамках этой программы будет реализовано 6 приоритетных проектов, в том числе, «Чистый воздух», «Создание комплексной отрасли по обращению с ТКО», «Повышение качества питьевой воды для населения».

- Главная цель реформы – сделать чище землю, на которой мы живем и дать вторую жизнь мусору, - отмечает начальник областного управления ЖКХ Юрий Костин. - Сегодня в регионе перерабатывается порядка 25% отходов и этот показатель будем неуклонно подымать, сводя к минимуму объемы захоронения. Сейчас прорабатываем вопрос строительства завода глубокой переработки мусора.

О том, как сегодня в областном центре решаются вопросы переработки отходов и раздельного сбора мусора, журналисты местных СМИ воочию увидели в ходе пресс-тура.

Комплекс по переработке ТБО в Липецке уникальный в своем роде – в процессе утилизации всего городского мусора здесь получают сырье для последующего производства товаров. Ежедневно около сотни мусоровозов (каждый проходит дозиметрический контроль) привозят сюда, в зависимости от сезона, от 350 до 600 т мусора. Как пояснил директор станции по переработке отходов Игорь Хоперский, мусор, перед тем, как стать сырьем, проходит полный цикл обработки на импортном оборудовании. Отходы сортируются по 6 видам фракций (и 19 подвидам), прессуются, отжимаются, брикетируются и отправляются на перерабатывающие предприятия (частично на полигон). А пленочные отходы перерабатываются на самом предприятии – два с половиной года назад здесь был налажен выпуск полиэтиленовой пленки и пакетов.

Сортировку мусора значительно облегчает раздельный сбор ТКО, который получает в регионе все большее распространение. Микрорайон Университетский был первый в Липецке, внедривший 5 лет назад программу раздельного сбора мусора. Программа прижилась и отлично работает – на контейнерных площадках (их здесь 18) полный порядок, стоят желтые контейнеры и для сбора ПЭТ бутылок, и синие - для бумаги и картона. Стереотип о «менталитете наших людей» оказался несостоятельным.

- Сложностей с «приучением» жителей не было, они восприняли раздельный сбор мусора как должное, им это не в тягость, - пояснила гендиректор УК «Университетский» Валерия Колобанова.

Еще одно направление в сфере переработки отходов, которое набирает обороты – утилизация оргтехники. Отслужившие свой век компьютеры, принтеры, ксероксы и прочая аппаратура тоже могут принести немалую пользу. Их разбирают на композиты – пластик, черные и цветные металлы, электронную «начинку», идущую на аффинажные заводы для извлечения драгметаллов.

Из отходов налажено производство пленки.Фото: Владимир КУЛИК

- Мы работаем на рынке 7 лет, обслуживаем все Черноземье, есть ряд клиентов федерального уровня, - поясняет гендиректор предприятия по утилизация оргтехники Андрей Головин. - До конца года выйдем на показатель 800 тонн, на вторичную переработку идет более 90% поступающих отходов оборудования. Нам по силам и больший объем мощности.

В Липецке также реализуется 1-й этап внедрения раздельного накопления отходов бумаги. В нем участвуют госорганы исполнительной власти, горсовет, медицинские и образовательные учреждения, организации бизнеса. В стадии завершения мероприятия по накоплению отработанных батареек.