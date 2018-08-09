В Московском зоопарке тигр "разговаривает" по айфону

СЕГОДНЯ 20:00 2018-08-09T20:25:49+03:00

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В зоопарке тигры всегда приковывают внимание, а 9 августа особенно.

- Мама, мама, смотри тигр "разговаривает" по телефону, - кричал маленький мальчик.

- Как по телефону? - уточнила мама.

- По айфону. По белому, - кричал мальчишка.

Возле вольера собралась толпа, все стали рассматривать, как тигр держит в лапах айфон. Хищник сначала нажимал по экрану, а потом стал покусывать.

- Как такая игрушка попала тигру в лапы? - спрошу у посетителей.

- Девушка хотела сфотографировать полосатого без стеклянного ограждения, высунула телефон и все - айфон полетел вниз. Тигр сразу же среагировал и потянул его к себе, - рассказала москвичка Анна.

- Не так все было. Стояла девушка, а рядом детей много. У нее упал телефон, а ребенок ногой подтолкнул и телефон улетел вниз, - рассказала Алина. - А потом мама забрала ребенка и они ушли.

В это время девушка, которая уронила телефон, обратилась к охраннику.

Отпускать айфон из лап хищник не стал даже, когда решил подрематьФото: Алиса ТИТКО

- Алло, в вольер к тигру упал телефон, - звонил сотрудник зоопарка.

- Слышь ты, полосатый, отдавай телефон по-хорошему. А то сейчас вызовут охотника, - говорил мужчина.

- Не знаю, как тебя зовут, но верни девушке телефон, - говорили посетители.

- И вот как быть? А позвоните тигру. Предложите кусок мяса взамен.

И что же делать? Тигр живет по своему режиму. Достать телефон теперь можно будет только, когда во внешнюю часть сможет попасть сотрудник зоопарка, он возьмет его и передаст на контрольно-пропускной пункт.

Но, судя по всему, тигру понравилась игрушка и он заберет ее с собой. Отпускать айфон из лап хищник не стал даже, когда решил подремать. Ну, правда, а вдруг тигр захочет напрямую связаться с директором зоопарка?

- Тигру телефон уже не интересен, если бы он хотел раздавить его, то сделал бы сразу, - стал успокаивать зоолог девушку.

Не ставьте детей на барьерыФото: Алиса ТИТКО

ОФИЦИАЛЬНО

Комментарий Московского зоопарка:

- Мы просим посетителей быть предельно осторожными и соблюдать технику безопасности на территории зоопарка. Пожалуйста, не заходите за специальные ограждения, не просовывайте руки в вольеры, а также не бросайте в них посторонние предметы. Это может нанести непоправимый вред здоровью животных, а также стать причиной других опасных ситуаций, в том числе и для вас самих. Если Вы уронили в вольер что-либо из своих вещей, сохраняйте спокойствие и не пытайтесь достать предмет самостоятельно. Обратитесь к сотруднику службы охраны. После того, как животное покинет наружный вольер, ответственный сотрудник сможет достать вашу вещь и передать ее на КПП 1. Еще раз обращаем Ваше внимание на то, что достать вещь из вольера можно будет только тогда, когда содержащееся в нем животное перейдёт во внутреннее помещение. У каждого обитателя зоопарка свой режим дня, поэтому то, как скоро упавшая в вольер вещь будет возвращена владельцу, зависит исключительно от распорядка животного.