Валюта дорожает на слухах о новой волне западных санкций. Что делать россиянам?

СЕГОДНЯ 14:05 2018-08-10T20:31:42+03:00

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М. Делягин:

- Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Михаил Делягин. Мы обсудим сегодня самые актуальные темы современности.

О санкциях. Послушаем, что про это сказал наш официальный представитель МИДа России госпожа Захарова:

- Российская сторона неоднократно предупреждала, что разговор с позиции силы и языком ультиматумов бесполезен и бесперспективен. Российская сторона займется проработкой ответных мер на очередной недружественный шаг Вашингтона. На этом фоне причудливо выглядят подтверждения американской администрации о готовности, тем не менее, продолжать усилия по улучшению отношений с Россией. К сожалению, дела Вашингтона свидетельствуют об обратном. У США и их союзников – тех самых сил, которые в Вашингтоне принимают и лоббируют эти решения, - закрепился новый поведенческий стандарт, когда в адрес России выдвигаются разного рода одиозные обвинения, которые не подкреплены какой-либо доказательной базой.

М. Делягин:

- Если бы это было сказано во время обсуждения «списка Магнитского», то это было бы хорошо. Но мы уже четыре года под санкциями. И все еще собираются, обещают только заняться проработкой ответных мер? У нас уже, по сути дела, украли недвижимость, которая находится под дипломатической неприкосновенностью. В Российской Федерации не выдают визу, практически не выдают, а если вы хотите поехать в Америку по делам или туристом, вам нужно ехать в другую страну – в Беларусь, в Азербайджан, в Армению, в Грузию, чтобы там получить визу. Потому что в России посольство и консульства США этим практически не занимаются. Когда мы попросили уравнять численность сотрудников, они сократили тех, кто выдают визы. Шпионов оставили. Российский МИД не видит в этом никакой проблемы, судя по заявлениям официальных лиц.

Если вы посмотрите на риторику американских официальных лиц, включая того же Трампа, то они, по сути дела, ведут против нас войну – откровенно, не сдерживаясь. Если бы у нас не было атомной бомбы, нас бомбили бы достаточно давно. Как Ливию, как Югославию, как Сирию, как Ирак, как Афганистан. Нас не оккупируют только потому, что у нас есть атомное оружие. Именно за это либералы так ненавидят Сталина и Берию. Не за реальные преступления, которые были, а за достижения. За то, что нас нельзя убивать так, как можно убивать всех остальных американцам. А МИД обещает, что он займется проработкой ответных мер. Представьте себе, 22 июня в полдень товарищ Молотов выступает не «враг будет разбит, победа будет за нами», а обещает, что правительство Советского Союза займется проработкой ответных мер. Вот так это звучит.

Послушаем специалиста, который преподает в Штатах юриспруденцию. Александр Николаевич Домрин, политолог-американист:

- Самое печальное – это то, что нас так долго Америка и западный мир учили понятию «правовое государство». Так долго нас учили такому понятию как «презумпция невиновности». Особенно сейчас, когда находят какой-то очередной предлог, как «дело Скрипалей», когда непонятно вообще, проводится ли расследование. Ничего непонятно в этом деле. Когда находят любой предлог для того, чтобы обострить отношения с Россией, это должны признавать как объявление войны. К сожалению, с моей точки зрения, эти санкции навсегда. Нужно уметь жить при санкциях. Как мне представляется, мы еще не достигли дна. Санкции, этот новый раунд, только что объявленный Госдепом, не последние.

М. Делягин:

- Самое печальное не это, на мой взгляд. Самое печальное, что вот эта презумпция добросовестности, эти бесконечные увещевания, эти разговоры, как будто кто-то в США за последние 19 лет соблюдал хоть какие-то законы хоть по каким-то причинам, вот это самое печальное. Это глубочайшая неадекватность. Нам объявили войну давно, организовав нацистский переворот на Украине. А мы все еще говорим: ой, вы знаете, а вот американцы не выполняют закон. И не навсегда ввели против нас санкции. Это большое заблуждение. Против нас ввели санкции до тех пор, пока мы не начнем давать сдачи. Вот когда эти санкции станут для американцев более болезненными, чем для нас, когда враждебность к нам станет для них неприемлемо болезненной, когда это будет означать потерю реальных денег и каждый день, тогда они их отменят как зайки. Сразу. И когда уважаемый специалист говорит, что санкции навсегда, он говорит другое. Он говорит то, что мы знаем и так. Что российское государство нас защищать не будет в принципе. Ни от американцев, ни от олигархов, ни от собственных либералов. А раз российская оффшорная аристократия не будет давать сдачи Америке, тогда с какой стати американцам останавливаться? Тогда нас будут долбать до тех пор, пока не раздолбаем.

Евгений:

- Спасибо за передачу. Что нам дало вступление в ВТО в экономическом плане?

М. Делягин:

- Присоединение к ВТО дало нам многомиллиардные в долларах убытки. Дало нам одномоментный переход от очень приличного в 6,5 % годовых инвестиционного роста к инвестиционному спаду. И понадобилось изнасиловать и вывернуть наизнанку всю статистику, чтобы изобразить какой-то инвестиционный рост, много лет спустя. Присоединение к ВТО дало нам постановку на грань выживания целых отраслей вроде свиноводства, которые до этого развивались довольно бурно и успешно. Присоединение к ВТО дало нам блокирование развития. Просто потому, что, когда вы в ВТО, вы не просто конкурируете со связанными руками. Вы конкурируете с теми, кто вас многократно превосходит по силе. Это была диверсия. И даже Кристин Лагар, директор-распорядитель МВФ, официально заявила, что у России нет никаких экономических причин присоединяться к ВТО. Насколько я могу вспомнить, когда в 2002 году главного локомотива запихивания России в ВТО любой ценой – тогдашнего Грефа спросил премьер-министр, каков экономический смысл присоединения к ВТО, товарищ Греф ничего сказать не смог. Потому что экономический смысл есть для Америки, для Европы, для Китая. А для России нет ни малейшего. Это в чистом виде нанесение нам убытка. И мы до сих пор этот убыток платим.

Сразу вспомнился Галич: «А начальник все спьяну про Сталина, все хватает баранку рукой. И, конечно же, нас с ним доставили санитары в приемный покой». Но мы не про Сталина, мы про санкции. То, что объявлено, звучит очень страшно. Но на самом деле это пока не значит ничего. Пока это сотрясение воздуха. И вот пятипроцентное падение рубля за два дня – это реакция на сотрясение воздуха. Вот так устойчива наша экономика, управляемая либералами. Вот так замечательно Россия встает с колен уже лет пятнадцать в не поддающуюся публичному определению позу.

Так вот, санкции, запрет на экспорт продукции двойного назначения. Этот запрет существует все время после войны. И в Советском Союзе был и в сороковые, и в пятидесятые, и в шестидесятые, и в девяностые он был, и в нулевые, и в десятые. В чем разница? Раньше можно было осуществлять экспорт по индивидуальным разрешениям. Нам продавали то, что, с точки зрения США, для них безопасно и им не нужно. Продавали в микроскопических дозах. Если кому-то что-то нужно купить в Америке, что Америка нам не продает, это элементарно закупается через третьи, пятые, десятые руки. Это оказывается дороже, но это можно.

Санкции, которые звучат страшно, что шести государственным банкам будут запрещены операции с долларом, что нельзя будет размещать новые ценные бумаги. Эти санкции будут обсуждаться через 90 дней. Они будут обсуждаться уже новым составом Конгресса в совершенно иной внутриполитической ситуации. Скорее всего, ограничения на распространение доллара применяться не будут. Но я думаю, что нам было бы неплохо в одностороннем порядке самим отказаться от доллара, перейдя на другие валюты. Про расширение зоны влияния рубля говорится с 2006 года, это так и остается сотрясением воздуха, за редкими исключениями. Но поскольку государство бездельничает, то можно перейти на другие валюты, это будет сказочный подарок для их эмитентов, и за это у них можно много чего выторговать. Но владельцам долларов в российских банках бояться нечего. Потому что это будет очень нескоро, в другой ситуации. Это удар американцами себе по пальцам. Скорее всего, они этого делать не будут. Просто нужно следить за обсуждением. Только не за эмоциями, а за фактами.

Что касается запрета на новое размещение российских ценных бумаг, а нам не нужно брать займы ни внешние, ни внутренние. Потому что в федеральном бюджете без движения валяется 8 трлн. рублей. Вся страна собирает эсэмэсками деньги на спасение больных детей, в то время когда эти люди в бюджете маринуют 8 трлн. – половину годовых доходов федерального бюджета.

Владимир:

- Практически по всем вопросам я солидарен с вами. Возникает вопрос: что делать?

М. Делягин:

- Мне тут пишет товарищ из Вашингтона тоже. Первое и самое простое. В частном порядке нужно Трампу сказать: дорогой друг, то, что творят ваши сенаторы, они свободные люди в свободной стране, вы за них не отвечаете. А вот за ваш Госдепартамент вы отвечаете. Еще один такой словесный понос, и мы публично признаем, что вы, господин Трамп, приведены к власти российской разведкой. И представим людей, которые расскажут, как это было и каким образом. В декабре прошлого года мы предложили американцам заключить договор о невмешательстве во внутренние дела друг друга. Американцы отказались, разъяснив, что вмешательство во внутренние дела Российской Федерации – это неотъемлемый элемент их суверенитета. А почему мы тогда этого не делаем? Не нужно об этом звонить во все колокола, а просто сказать товарищу Трампу: еще один писк твоего Госдепартамента, и президентом США будет товарищ Пенс, а ты пойдешь лесом.

Второе. То, что они делают, означает, что никаких правил приличия не существует. Для людей обычных, которые просто изредка читают газеты, это было ясно в 1999 году. Но до МИДа хоть когда-то это должно было дойти. Я думаю, что сейчас мы имеем полное право на воссоединение с Донбассом. С людьми, которые не будут в составе Украины никогда. Которых убивают за то, что они считают себя русскими. Которые пытались остаться в составе Украины в рамках минских соглашений, но минские соглашения игнорируются и Украиной, и западными гарантами, которые всеми силами поощряют Украину нарушать минские соглашения. Надо защитить людей. Их там несколько миллионов, они живые.

Дальше. Павел Дуров, величайший специалист в этой сфере, предложил, что нужно, чтобы в Крыму был интеллектуальный оффшор. Международное право носит сегодня репрессивный. Если уж Крым Запад вывел из рамок международного права, так не надо от этого страдать, нужно от этого начать получать удовольствие. Можно сказать, что патенты, выданные в санкционных странах, и патенты, выданные компаниям, зарегистрированным в санкционных странах, в Крыму не действуют. Если Майкрософт хочет, чтобы в Крыму не ломали ее программы, не совершенствовали ее программы, не развивали ее программы, у нее два выхода – или перерегистрироваться в Беларуси и добиться, чтобы Беларусь признала Крым, или добиться, чтобы Америка признала Крым. Можно еще перерегистрироваться в Никарагуа, в одной из тех стран, которые Крым признали. Я думаю, что Абхазии и Южной Осетии такой вариант очень понравится. Не нужно это делать сразу наотмашь, это нужно обсуждать. Потому что в сегодняшнем мире угроза, как нам только что показали американцы, значительно страшнее исполнения.

Дальше. Нужно отказываться от доллара – последовательно и меланхолично. Шаг за шагом. Зачем мы экспортируем сырье за доллары? Есть другие конвертируемые валюты. Можно за швейцарские франки, можно за евро, можно за британские фунты. Мы же знаем, кто организовал санкционную кампанию. Это не русофобы Европа или Британия. Это американцы. Можно за юани экспортировать, договорившись об этом с китайцами предварительно. А потом перейти на котировки нашего сырья в соответствующей валюте. И страна-эмитент соответствующей валюты нам очень много должна будет за это заплатить. И заплатит с огромным удовольствием, потому что ей это будет огромный подарок.

Дальше. Мы должны разобраться внутри себя. Самые страшные санкции против России, на мой взгляд, не из Америки. Это от Центрального банка России, от российского правительства. Нам нужно очистить государство от людей, которые считают, что оно должно служить не народу России, а глобальным спекулянтам, то есть тому самому Западу и тем самым США, где эти глобальные спекулянты зарегистрированы. Пожалуйста, вы можете считать, что российское государство должно служить Западу, но делайте это извне. Не надо делать это на финансируемой государством радиостанции. Не надо делать это в правительстве. Не надо делать это в Банке России. Не нужно делать это в Госдуме. Идите на улицу и там высказывайте любое мнение в рамках действующего законодательства. Занимайтесь лоббизмом, нет проблем. Но вы не можете быть в рамках государства и вы не должны получать от этого государства ни одну копейку. Иначе вы ничем не отличаетесь от тех деятелей культуры, которые хотят уничтожать Россию на деньги России.

У нас огромное количество компаний, которые осуществляют, по сути дела, шпионскую деятельность. Закрытые коды в продукции Apple – порядка 90 %, в Microsoft – порядка 60-70 %. Государство должно перейти на открытый стандартизированный Linux. Это короткая работа, она стоит несколько десятков миллионов долларов. И государство должно всем своим контрагентам объяснить, что если вы хотите со мной взаимодействовать, например, в сфере госзакупок, то вы должны тоже взять бесплатно с сайта этот стандартизированный Linux с открытыми кодами, где теоретически не может быть никакой шпионской составляющей. Для этого нужно немножко поработать, потратить некоторое время. Китайцы, хотя они собирают iPhone, запрещают не только госслужащим использовать продукцию компанию Apple ровно по этой причине, но даже сотрудникам государственных компаний.

Есть чудесная фирма Boeing. Я понимаю, что российский авиапром угробили. Возродить его сложно. Но вы начинайте возрождать. А пока вы его еще не возродили, покупайте новую продукцию только у Airbus. Если вы это просто объявите, это уже будет сильное изменение во внутренней политике в США. А если вы заодно запретите ввоз алкоголя и готовых автомобилей из соответствующих санкционных стран, включая Европу, это будет драматическое изменение отношения всего Запада к санкциям. Почему у нас у Volkswagen под Калугой были некоторые сложности, а у Volkswagen в Вольфсбурге – нет? Должно быть все строго наоборот. Пожалуйста, завозите машинокомплект, здесь собирайте, повышайте степень локализации. У нас по закону бизнес не должен разрушать здоровье граждан. Это весь фаст-фуд, это все продукты сильногазированные, с избыточным содержанием сахара. Можете производить нормальную продукцию на наших мощностях. Или вы должны их сдать. Торгуйте нормальными вещами, не убивающими людей в McDonald’s, тогда все будет хорошо. Как только это будет сказано, политическая ситуация в мире изменится в нашу пользу. Но для этого нужно, чтобы наше государство служило нам, а не Америке.