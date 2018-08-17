Украинский министр предложил своим гражданам ездить в Россию на медведях, отменив железнодорожное и автобусное сообщение

СЕГОДНЯ 17:44 2018-08-17T17:50:23+03:00

При этом сейчас в нашей стране работает каждый 12-й житель незалежной

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И ГОЛУБИНУЮ ПОЧТУ ВНЕДРИТЬ

Владимир Омелян, занимающий пост министра инфраструктуры Украины, радостно сообщил о новой перемоге (победе по-украински): железнодорожные и автобусные перевозки в Россию скоро окажутся под запретом.

- Подписал исторический документ. Скоро в Москву будут только медведи ходить, как в старые добрые времена, - написал на своей страничке в «Фейсбуке» Омелян.

Не устаем удивляться оригинальным представлениям украинских чиновников о своей истории. Тут тебе и пассажирские медведи в старые добрые времена (это когда? При Мазепе или при Святославе Хоробром?), и выкопанное древними украми Черное море, и прародитель украинцев римский гладиатор Спартак.

Хотя какая страна - такая инфраструктура. Предложение заменить экспрессы косолапыми можно творчески развить и дополнить. Вместо торгового флота - катамараны с педальками, вместо интернета - голубиная почта, вместо централизованного газоснабжения - отопление кизяками. Стоп, кое-что из этого на Украине уже внедрено...

КАЖДЫЙ 12-Й УКРАИНЕЦ ЖИВЕТ В РОССИИ

А если серьезно, украинские чиновники снова действуют по принципу «бей своих, чтобы чужие боялись». Ведь подавляющее большинство украинцев едут в Россию не ради экскурсий, а чтобы добыть себе и своим семьям на пропитание. Даже министр иностранных дел Украины Павел Климкин в этом году признавал, что в России временно проживает каждый 12-й житель Украины - порядка 3 миллиона человек. Неофициальные цифры были бы еще более впечатляющими.

Стоит задача максимально усложнить и без того несладкую жизнь этой огромной армии рабочих? Простым гражданам политические игры «до лампочки», когда на стол поставить нечего. Если будет очень надо, они поедут в Россию и через Белоруссию, чертыхаясь на злочинную владу (зловредную власть по-укр.). Или попробуют осесть в России насовсем. Ничего личного, простая экономика.

Тот же Омелян, оправдывая свое «историческое» решение, сказал: вот отменили мы 3 года назад авиационное сообщение с Россией и ничего, никто не умер, а летать даже больше стали. Но достаточно посмотреть популярный интернет-сервис Flightradar (он отслеживает полеты самолетов в реальном времени), чтобы увидеть: небо над Украиной сейчас - как зона отчуждения - пустое. Единичные рейсы на фоне очень плотного воздушного трафика в Европе и весьма оживленного в России. Да и летать самолетами - привилегия, как минимум, среднего класса, а массе небогатых украинцев только поезда и автобусы оставались.

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ УБЫТКИ

Инициатива министра вызвала недоумение у его же бывших коллег. Бывший замминистра инфраструктуры Украины Александр Кава напомнил, что «Укрзализныця» (аналог «Российских железных дорог») только за первое полугодие 2018 года заработала на пассажирских поездах в российском направлении 2 миллиарда гривен (около 4,5 млрд руб.).

- Кто будет покрывать убытки? - спрашивает Кава. - Если запрет на движение поездов будет принято, то «Укрзализныце», чтобы покрыть убытки, придется уволить около 5 тысяч сотрудников по всей стране. Патриотическим такой шаг назвать трудно.

ДЛЯ ЖЕНЫ МИНИСТРА РУБЛИ НЕ ПАХНУТ

И еще один пикантный момент, на который сразу обратили внимание блогеры. Супруга пана Омеляна дизайнер Светлана Бевза преспокойно продает свои платья в российских интернет-магазинах. За ненавистные рубли, которые, оказывается, не пахнут. Получается, своим - все, чужим - закон. И чужими для Омеляна являются вовсе не россияне, а свои соотечественники.

Куда едут украинцы

Польша - 9,9 млн пересечений границы в год

Россия - 4,3 млн

Венгрия - 3,1 млн

Молдова - 1,6 млн

Белоруссия - 1,1 млн

Турция - 1,1 млн

Откуда едут на Украину

Молдова - 4,4 млн

Белоруссия - 2,7 млн

Россия - 1,5 млн

Польша - 1,1 млн

Венгрия - 1 млн

(по данным Государственной службы статистики Украины за 2017 год)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ В КИЕВЕ

Пассажиры - украинским чиновникам: «Пусть себя отменят!»

Журналисты «КП в Украине» спросили людей на вокзале в Киеве - что они думают о приостановке поездов в Москву.

Известие о предстоящей отмене железнодорожного сообщения между двумя странами многие пассажиры, возвращающиеся из Москвы в Киев, узнавали прямо на вокзале. И не сдерживали эмоций.

- Пусть сами себя отменят! – закипает мужчина средних лет с двумя большими сумками. - У людей там (в России, - ред.) масса родственников, друзей, работа. Что значит отменят? Мы не будем просто так молчать!

Нашего собеседника зовут Виктор. Он говорит, что уже десять лет ездит в российскую столицу зарабатывать на стройках, чтобы содержать семью.

Рядом на платформе беседуют три пожилые женщины.

- Не верю я, что поезда отменят, - мотает головой Нина Павловна. - Не станут наши чиновники терять такой доход на пассажирах. Эти поезда ходили туда десятки лет и будут ходить.

Оказывается, у женщины в России работают дети. Она пришла их встретить на вокзал.

С подножки поезда спрыгивает молодая девушка, помогает выйти пожилому мужчине. Реакция на наш вопрос – растерянность.

- Я гражданка Украины, но в России у меня живет папа и брат. Для меня отмена поездов - это удар по семье, - сокрушается Татьяна.

Прочитано на kp.ua.

СПРАВКА КП

Сейчас каждый день из Украины в Россию следуют 8 поездов. При цене билета в 3000 - 4000 гривен (7-10 тыс. руб.) на них неизменно есть спрос.