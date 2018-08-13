Определены лучшие направления для путешествий в сентябре, а в Госдуме предложили запретить называть колбасой ненатуральные продукты
Главные темы:
- Куда посоветуете. Определены лучшие направления для путешествий в сентябре.
- В Госдуме предложили запретить называть колбасой ненатуральные продукты.
- Студенческие дипломные работы в вузах могут начать массово проверять с помощью антиплагиата. Как заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, это "очень хороший показатель, который предложили коллеги из Рособрнадзора".
- Экспедиция КП "Вниз по матушке, по Волге".
- По новым нормам, начиная с сентября, на осенне-зимний период детей с признаками простудных заболеваний перестанут пускать в школу и детский сад.
- Коридоры власти. Итоги визита в Казахстан.
- Сбрасываем лишнее с Марией Бачениной.
- Развод как двигатель концерта: На выступление Петросяна в Ялте пришло рекордное число зрителей.
- Два крымских пляжа оказались лучшими в России.
- Алексей Яковлев, директор Лаймы Вайкуле, заявил, что слова российской певицы каждый может воспринять «в меру своей испорченности».
- Обзор прессы.
- Женщина из Казани родила в аквапарке.
- МОК может исключить хоккейный турнир из программы Олимпийских игр.
Определены лучшие направления для путешествий в сентябре, а в Госдуме предложили запретить называть колбасой ненатуральные продукты