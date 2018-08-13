2018-08-13T13:39:36+03:00
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Определены лучшие направления для путешествий в сентябре, а в Госдуме предложили запретить называть колбасой ненатуральные продукты

Ежедневное утреннее информационно-развлекательное к жизни побудительное шоу с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА
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Ежедневное утреннее информационно-развлекательное к жизни побудительное шоу с Михаилом Антоновым и Марией БаченинойЕжедневное утреннее информационно-развлекательное к жизни побудительное шоу с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной
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Главные темы:

- Куда посоветуете. Определены лучшие направления для путешествий в сентябре.

- В Госдуме предложили запретить называть колбасой ненатуральные продукты.

- Студенческие дипломные работы в вузах могут начать массово проверять с помощью антиплагиата. Как заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, это "очень хороший показатель, который предложили коллеги из Рособрнадзора".

- Экспедиция КП "Вниз по матушке, по Волге".

- По новым нормам, начиная с сентября, на осенне-зимний период детей с признаками простудных заболеваний перестанут пускать в школу и детский сад.

- Коридоры власти. Итоги визита в Казахстан.

- Сбрасываем лишнее с Марией Бачениной.

- Развод как двигатель концерта: На выступление Петросяна в Ялте пришло рекордное число зрителей.

- Два крымских пляжа оказались лучшими в России.

- Алексей Яковлев, директор Лаймы Вайкуле, заявил, что слова российской певицы каждый может воспринять «в меру своей испорченности».

- Обзор прессы.

- Женщина из Казани родила в аквапарке.

- МОК может исключить хоккейный турнир из программы Олимпийских игр.

Определены лучшие направления для путешествий в сентябре, а в Госдуме предложили запретить называть колбасой ненатуральные продукты

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