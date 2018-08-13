2018-08-13T22:45:21+03:00
Предыстория: мысли, факты, суждения

Как Петру I удалось разбить сильнейший флот Европы

Рассказываем о главных исторических событиях и интересных фактах
Иван ПАНКИНПавел ПРЯНИКОВ
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Как Петру I удалось разбить сильнейший флот ЕвропыКак Петру I удалось разбить сильнейший флот Европы
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Главные темы:

- Как Петру I удалось разбить сильнейший флот Европы?

- 50 лет вводу советских войск в Чехословакию. США обещали не вмешиваться, но что-то пошло не так...

- У Герберта Уэллса и Максима Горького была одна любовь на двоих - агент НКВД

Как Петру I удалось разбить сильнейший флот Европы.Предыстория: мысли, факты, суждения. В студии Иван Панкин и Павел Пряников. Рассказываем о главных исторических событиях и интересных фактах: - Как Петру I удалось разбить сильнейший флот Европы? - 50 лет вводу советских войск в Чехословакию. США обещали не вмешиваться, но что-то пошло не так... - У Герберта Уэллса и Максима Горького была одна любовь на двоих - агент НКВД.

Как Петру I удалось разбить сильнейший флот Европы

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