13 Авг. 21:05 2018-08-13T22:45:21+03:00

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Главные темы:

- Как Петру I удалось разбить сильнейший флот Европы?

- 50 лет вводу советских войск в Чехословакию. США обещали не вмешиваться, но что-то пошло не так...

- У Герберта Уэллса и Максима Горького была одна любовь на двоих - агент НКВД

Как Петру I удалось разбить сильнейший флот Европы.Предыстория: мысли, факты, суждения. В студии Иван Панкин и Павел Пряников. Рассказываем о главных исторических событиях и интересных фактах: - Как Петру I удалось разбить сильнейший флот Европы? - 50 лет вводу советских войск в Чехословакию. США обещали не вмешиваться, но что-то пошло не так... - У Герберта Уэллса и Максима Горького была одна любовь на двоих - агент НКВД.