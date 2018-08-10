Любовь повернулась ко мне ксивой

СЕГОДНЯ 17:51 2018-08-10T17:53:43+03:00

В сериале «Любовь по приказу» сердце красавицы, не склонной к измене, попадает в паутину пожилого аппаратчика Ленинградского обкома

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Сюжет этот стар, как мир. Еще в сказочных стихах Чуковского коллизия сериала «Любовь по приказу» (Первый) была описана: «Вдруг какой-то старичок, паучок, нашу Муху в уголок. Поволок».

Все тоже самое, только в перестроечном Ленинграде. Весь мир у ног красивой и молодой солисткой театра оперетты Варварой Утешевой (Полина Сыркина): блестящая карьера, аншлаги, талантливый муж-ученый и любимый сын. Но это только на первый взгляд. Пока за дело не взялись сценаристы «Любви по приказу».

Щелк — и муж трагически погибает прямо на глазах.

Щелк — и она уже на допросе в КГБ.

Щелк — и муж из преданного стране специалиста превращается в изменника родины, который собирался свалить за бугор с секретными данными подмышкой.

Щелк — и из театра Варвару вышвыривают.

Щелк — и мать получает тяжелый диагноз.

Весь мир у ног красивой и молодой солисткой театра оперетты Варварой Утешевой (Полина Сыркина).Фото: Первый канал

Хочется крикнуть: сценаристы, остановитесь! За что вы так с девушкой?

Но нет.

Тут и выползает из-за угла тот самый старичок, он же паучок. Он же завотделом культуры Ленинградского обкома партии Борис Ефремович Зайков (Александр Мохов), который вот-вот получит место в ЦК партии. Он раскидывает паутину вокруг отчаявшейся красавицы. Как? Давний поклонник артистки само собой предлагает помощь. Но небезвозмездно. Под крылом его надежной компании Варвара должна будет прожить остаток жизни.

Под крылом Бориса Зайкова Варвара должна будет прожить остаток жизни.Фото: Первый канал

— Хоть сюжет по схеме и мелодраматичен, мы хотели показать психологическую драму отдельно взятого человека, — объясняет режиссер проекта Николай Борц («Морские дьяволы», «Брак по завещанию»). — В Варвару влюблен весь Советский Союз, при этом она не является поп-звездой в привычном понимании слова. Она остается простой и настоящей, даже пока живет с глубокой душевной травмой. В итоге закручивается любовный треугольник, в который вовлечена она, чиновник обкома Зайков и его шофер Ванин (Артем Быстров).

Поющая мать — горе в семье, как известно. Поэтому сценаристы решили усугубить ситуацию и добавили в сюжет развеселый анекдотец: престарелый обкомовский плут уговаривает своего шофера имитировать роман с артисткой, чтобы, мол, не запятнать облик примерного советского госслужащего. Только вот пьеса заканчивается печально — водитель для Вари по-настоящему влюбляется в нее. Такая вот перестроечная шекспировщина.

Чиновник обкома Зайков и его шофер Ванин (Артем Быстров).Фото: Первый канал

Поскольку главная героиня — прима оперетты, в сериале будет немало музыкальных сцен, где герои солируют. Например, партнер у горемычной Варвары — натуральный венгр Зупон Злаславский (Ласло Долински). Актера отыскали в театре Стаса Намина, где он работал хоровым дирижером на протяжении 15 лет. В «Любви по приказу» вместе с главной героиней Ласло исполняет партии из венгерской оперетты Имре Кальмана «Марица».

«Любовь по приказу», Первый, понедельник-четверг, 21.35