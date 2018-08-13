Собираясь в дальний путь, про страховку не забудь!

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-13T11:49:40+03:00

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По данным компании ВТБ Страхование, число туристов, воспользовавшихся на отдыхе страховыми полисами, выросло в полтора раза

Последний месяц лета - идеальное время для отпуска, когда тянет поскорее собрать чемоданы и отправиться в долгожданное путешествие. На отдыхе не хочется думать о плохом, и все же лучше заранее предусмотреть все неприятные моменты, которые могут приключиться за границей. Согласитесь, мало кто из нас знает, что делать, и куда обращаться в незнакомой стране, если вы вдруг заболели — начиная с банального отравления и заканчивая случайным переломом во время экскурсии по руинам древнего города. Или когда в аэропорту вы внезапно остались без чемодана: вы прилетели, а ваш багаж — нет. Бывает, самолет задержали, и вы опоздали на стыковочный рейс. Необходимость объясняться с сотрудниками больниц и службами аэропорта на чужом языке ставит в тупик, и каждый неприятный момент выливается в дополнительные расходы. Все эти проблемы можно легко решить, заранее оформив туристическую страховку.

Заплатив за полис незначительную сумму, вы обезопасите себя и своих близких от всех неприятных обстоятельств, возникающих во время путешествия. Страховые полисы предусматривают финансовую защиту на случай непредвиденных ситуаций в поездке, связанных со здоровьем, потерей багажа, задержкой рейса и другими моментами. При оформлении полиса важно внимательно прочитать условия, которые предлагает страховая компания. Не стоит подходить к его покупке формально – страховка должна максимально предусматривать все риски, с которыми турист может столкнуться на отдыхе (включая различные виды медицинской помощи и транспортировку на родину при травмах). Только в этом случае полис покроет все непредвиденные расходы.

Опытные путешественники советуют выбирать проверенные страховые компании с именем и солидной репутацией, давно работающие на рынке, — при наступлении страхового случая их сотрудники действуют быстро и четко, оперативно оказывая помощь и решая все возникающие вопросы. В противном случае вы рискуете не только остаться без страхового покрытия, но получить километровые счета за телефонные переговоры в роуминге.

Один из наиболее известных игроков на рынке страховых услуг — компания ВТБ Страхование (входит в группу ВТБ) - отмечает, что в последнее время туристы все чаще оформляют полисы перед поездкой за рубеж и все активнее пользуются возможностями, предоставляемыми им страховкой. Если раньше многие отпускники воспринимали страховой полис как «принудительный» элемент и оформляли его, скорее, только для получения визы, то теперь все больше людей стремится позаботиться о здоровье и благополучии своей семьи, а также о комфорте во время путешествия. Так, с начала этого года по полисам выезжающих за рубеж в ВТБ Страхование обратилось больше 8,5 тысяч туристов. В компании отмечают, что это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При поездках в какие страны путешественники чаще всего задумываются о страховке? Прежде всего, это экзотические государства, а также известные пляжные курорты и излюбленные места активного отдыха. По данным компании ВТБ Страхование, наибольшее количество страховых выплат по туристическим страховкам в первом полугодии 2018 года было связано с заболеваниями и травмами, полученными туристами в Таиланде (36% случаев), а также в Индии (7%), Испании (7%), Турции (5%) и США (5%). Средняя сумма выплаты составила 24,4 тысячи рублей, самая крупная – 5,8 млн рублей.

Приобрести туристическую страховку проще всего через интернет — ее можно оформить прямо на сайте компании. На это уйдет всего несколько минут: нужно заполнить паспортные данные, совершить онлайн оплату и получить по электронной почте готовый полис. Главное - не забыть его распечатать и взять с собой в поездку. И тогда от путешествия у вас останутся только самые приятные воспоминания.