2018-08-13T15:52:07+03:00
Происшествия

ФСБ: грабителей железнодорожных вагонов помогли засечь беспилотники

В спецоперации силовики использовали боевой опыт полученный при борьбе с террористами [видео]
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Силовикам удалось задержать всех участников банды Фото: ФСБ РоссииСиловикам удалось задержать всех участников банды Фото: ФСБ России
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Сотрудники ФСБ и СК России провели в Тверской области совместную боевую операцию. Подразделения двух ведомств использовали все силы и средства, чтобы задержать банду, которая систематически расхищала грузы из железнодорожных составов, следовавших транзитом через станцию "Ржев" Октябрьской железной дороги. Выяснить место, где бандиты молниеносно грабят вагоны удалось только при помощи специальных средств.

- Железнодорожный состав по всему маршруту сопровождали беспилотники, которые засекли грабителей товарных вагонов. На кадрах видно, как неизвестные сгружают с платформ коробки с товаром. Войска специального назначения использовали в этой силовой операции боевой опыт накопленный в борьбе с террористами на Северном Кавказе и Ближнем Востоке, - отметили "КП" в правоохранительных органах.

Это позволило задержать всех участников банды. В ходе следствия выяснилось, что составы сбавляли скорость перед станцией Ржев совсем не случайно. Под арест попал машинст Антон Опекунов, замначальник диспетчерского центра дирекции Управления движением Октябрьской железной дороги Игорь Мусатов, начальник охраны ООО "Кировский минирынок" Дмитрий Баукин и индивидуальный предприниматель Александр Забавин. Последних подозревают в сбыте пылесосов, чайников, утюгов и других электротоваров, которые похищались из опечатанных вагонов.

Число арестованных вместе с дальнобойщиками и мигрантами-грузчиками уже достигло 35 человек.

"В Тверской области проведено 40 обысковых мероприятий, в ходе которых задержаны 35 злоумышленников, из них 21 – с поличным на месте преступления", - уточнили в ФСБ России.

"В ходе обысков обнаружено и изъято похищенное имущество и денежные средства. В числе задержанных и организатор сообщества. Ряд задержанных дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "организация преступного сообщества и участие в нем", "кража". Продолжаются необходимые оперативно-разыскные и следственные действия", - сообщила последние подробности официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Грабителей железнодорожных вагонов помогли засечь беспилотники.В спецоперации силовики использовали боевой опыт полученный при борьбе с террористами

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