«Роснефть» начинает продажу бензина Pulsar-100

СЕГОДНЯ 17:20 2018-08-13T17:17:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Компания «Роснефть» в рамках этапа Российской серии кольцевых гонок на трассе Moscow Raceway объявила о старте продаж нового премиального высокооктанового топлива Pulsar-100. Реализация Pulsar-100 началась на заправочных станциях компании в московском регионе.

Высокооктановый бензин Pulsar-100 производства НК «Роснефть - официальное топливо Российской серии кольцевых гонок, в которых принимает участие гоночная команда LADA Sport ROSNEFT. Автомобили всех пяти классов серии используют исключительно бензин с октановым числом 100. Высокие детонационные свойства позволяют использовать бензин Pulsar-100 как 1,6-литровых моторах класса «Национальный», так и в 2-литровых турбированных двигателях на машинах класса «Туринг».

«Уникальный состав высокооктанового фирменного топлива Pulsar-100 позволяет в полной мере раскрыть потенциал современных высокофорсированных двигателей и повысить эффективность их работы, - говорится в сообщении компании. - Компонентный состав топлива Pulsar-100 был существенно изменен по сравнению с бензином АИ-98-К5. Топливо содержит увеличенное количество высококачественных компонентов, предотвращающих образование отложений, и уникальную многофункциональную моющую присадку, которая обеспечивает чистоту топливной системы в процессе работы двигателя прямого впрыска.»

Кроме того, топливо Pulsar-100 способствует улучшению динамики автомобиля с высокофорсированным двигателем, повышает показатели мощности и крутящего момента мотора.

Эффективность и высокие эксплуатационные свойства Pulsar-100 подтверждены специалистами компании BASF в ходе специальных моторных испытаний, проведенных немецкой компанией с использованием двигателя BMW с прямым многоточечным впрыском. После 100 часов работы двигателя, что эквивалентно 6000 км пробега, специалисты сделали вывод, что применение инновационного топлива Pulsar-100 позволяет избежать закоксованности форсунок и сокращает время впрыска бензина. В результате, обеспечивается более полное и эффективное сгорание бензина, срок службы двигателя и его экономичность сохраняются на первоначальном уровне, как у нового автомобиля.

Pulsar-100 производства НК «Роснефть» соответствует требованиям техрегламента для бензинов экологического класса К5 и нормам методов квалификационной оценки. Новое топливо обладает и повышенными экологическими показателями.

Промышленный выпуск нового топлива Pulsar-100 организован на базе Рязанского НПЗ, что подтверждает высокий уровень технологической оснащенности нефтеперерабатывающего предприятия НК «Роснефть». В компании отмечают, что создание нового продукта стало возможно благодаря выполнению масштабной программы компании по модернизации собственных нефтеперерабатывающих мощностей и нефтебаз, направленной, в первую очередь, на повышение потребительских качеств моторных топлив.