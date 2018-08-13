Полное погружение: 6 природных водоемов, которые вас удивят

СЕГОДНЯ 21:26 2018-08-13T21:59:47+03:00

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1. Голубая дыра Дина, Багамы

Багамские острова давно стали одним из наиболее популярных туристических направлений, и дело не только в живописных пляжах. Архипелаг является пристанищем множества удивительных природных явлений, одно из которых – Голубая дыра Дина. Голубыми дырами называют подводные пещеры, обычно вертикальные, находящиеся ниже уровня моря. Свое название они получили за счет контрастно темного цвета воды в углублении. Водоем, расположенный на острове Лонг-Айленд, входит в список самых глубоких на планете – он «проваливается» более чем на 200 метров против обычных 100-110 метров – и имеет почти идеально круглый вход, что делает его таким фотогеничным. Голубую дыру Дина посещают тысячи любителей подводного плавания, ведь на глубине их ждут захватывающие виды, в числе которых необычный песочный «водопад».

Голубая дыра Дина на Багамах. ФОТО Википедия

2. Озеро Кавах Иджен, Индонезия

Озеро сказочно красивого бирюзового цвета раскинулось на острове Ява. Правда, добраться до него не так просто, ведь оно находится в жерле действующего вулкана Иджен. И искупаться в нем не получится – из-за высокой кислотности воды, которая, вкупе с растворенными в озере металлами, придает ему столь необычный оттенок. Еще более загадочно водоем выглядит по ночам, когда сернистые газы, высвобождаемые «запертой» лавой, при контакте с воздухом окрашиваются синим цветом. Кроме того, после конденсации газ оседает на камни, покрывая их ярко-желтой пленкой, что создает потрясающий контраст с водной гладью.

Озеро поражает своей бирюзовой водой и уединенностью.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

3. Озеро Утренней Славы, США

Одна из главных достопримечательностей Йеллоустонского национального парка – термальный источник, известный как озеро Утренней Славы. Своим названием водоем обязан вьюнку – на английском morning glory, что дословно так и переводится, «утренняя слава». Дело в том, что когда источник обнаружили впервые, вода в нем была чистого синего цвета, а форма напоминала раскрывшийся бутон. К сожалению, чем больше посетителей привлекало озеро, тем сильнее менялся его цвет: люди «на прощание» бросали монеты, а потом и другие предметы, которые могли тонуть. «Памятный» мусор привел к закупорке источника, в результате чего вода изменила состав и стала холоднее, а проживающим в ней бактериям пришлось подстраиваться под новые условия. Десятки лет спустя озеро оказалось окрашено в желто-зелено-синей цвет, который и сегодня продолжает меняться, но теперь уже в зависимости от температуры воздуха.

Озеро Утренней славы (Morning Glory Pool) в Йеллоустоуне.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

4. Каньо-Кристалес, Колумбия

Местные жители часто называют Каньо-Кристалес рекой пяти цветов, хотя на самом деле вода в ней абсолютно прозрачная (отсюда и название, которое на испанском означает «кристальная струя»). Однако приехав в национальный колумбийский парк Серрания де ла Макарена с июня по ноябрь, вы действительно сможете насладиться «текучим» буйством красок. Все дело в водорослях, растущих на дне Каньо-Кристалес: красных, желтых, черных, голубых и зеленых. Других жителей в реке практически нет: в воде отсутствуют какие-либо примеси, соли и минералы, которыми могли бы питаться растения и рыбы. Пройдя вдоль русла, можно также обнаружить водопады, гроты и фантастические пещеры, хранящие тайны проживавших здесь когда-то индейских племен.

Эту реку местные прозвали "рекой пяти цветов".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

5. Бассейны феи, Шотландия

Бассейны феи на острове Скай – это целая череда величественных водопадов, озер и небольших каналов. Вода во всех семи бассейнах кристально чистая, что позволяет во всех подробностях рассмотреть насыщенное красками каменистое дно. На пути к сердцу водного царства, горам Куллин, вас ждет незабываемое зрелище: потрясающие скалистые утесы, покрытые пышной зеленью. Тем не менее, путешественники стекаются сюда не только ради захватывающих видов – многие из них верят, что вода в бассейнах обладает волшебными свойствами и способна омолодить любого, кто в нее окунется.

Шотландия - земля с красивейшей северной природой и Бассейны фей - одно из лучших её украшений.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

6. Океанский бассейн То-Суа, Самоа

В центре полинезийского государства Самоа, на острове Уполу, любителей понырять ждет прекрасный аттракцион – природный бассейн То-Суа. Вода к нему поступает прямо из Тихого океана через подземную систему тоннелей, и оттуда же заплывают небольшие тропические рыбки, радующие глаз путешественников яркими красками. Пышная растительность, раскинувшаяся по «берегам», дополняет антураж, а уникальное расположение бассейна – он буквально «вымыт» в вулканическом провале – защищает от палящих солнечных лучей. Спуск к То-Суа, как и подъем, осуществляется по крутой, порой достаточно скользкой лестнице, однако те, кому довелось искупаться там, уверены, что оно того стоит.