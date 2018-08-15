2018-08-14T20:28:36+03:00
Спорт

Реал Мадрид - Атлетико 15 августа 2018: прямая онлайн-трансляция матча Суперкубка Европы

Футбол, матч Реал Мадрид - Атлетико 15 августа 2018. Прямая онлайн-трансляция состоится 15 августа 2018. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч Суперкубка Европы
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Мадридский "Реал" начнет евросезон в столице Эстонии.Мадридский "Реал" начнет евросезон в столице Эстонии.Фото: REUTERS
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Два испанских гранда "откроют" футбольный сезон в Европе матчем в Таллине. "Реал" и "Атлетико" разыграют Суперкубок Европы. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Реал Мадрид - Атлетико 15 августа.

Статистика личных встреч Реал Мадрид - Атлетико 15 августа

У этих команд - богатая история личных встреч. Во всех возможных турнирах они провели 173 матча. 91 победа у "Реала", 42 - у "Атлетико". Еще 40 раз команды заканчивали игру вничью. Так было и в последний раз - 8 апреля этого года "Реал" и "Атлетико" сыграли вничью 1:1 на "Сантьяго Бернабеу".

Прогнозы на матч Реал Мадрид - Атлетико 15 августа

В этом противостоянии сложно выявить номинального фаворита встречи.

Трансляция матча Реал Мадрид - Атлетико 15 августа

Трансляция матча Реал Мадрид - Атлетико 15 августа 2018 года начнется на канале "Матч ТВ" в 21:55 по московскому времени.

Реал Мадрид - Атлетико 15 августа 2018.

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