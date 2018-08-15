Реал Мадрид - Атлетико 15 августа 2018: прямая онлайн-трансляция матча Суперкубка Европы
Два испанских гранда "откроют" футбольный сезон в Европе матчем в Таллине. "Реал" и "Атлетико" разыграют Суперкубок Европы. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Реал Мадрид - Атлетико 15 августа.
Статистика личных встреч Реал Мадрид - Атлетико 15 августа
У этих команд - богатая история личных встреч. Во всех возможных турнирах они провели 173 матча. 91 победа у "Реала", 42 - у "Атлетико". Еще 40 раз команды заканчивали игру вничью. Так было и в последний раз - 8 апреля этого года "Реал" и "Атлетико" сыграли вничью 1:1 на "Сантьяго Бернабеу".
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Атлетико 15 августа
В этом противостоянии сложно выявить номинального фаворита встречи.
Трансляция матча Реал Мадрид - Атлетико 15 августа
Трансляция матча Реал Мадрид - Атлетико 15 августа 2018 года начнется на канале "Матч ТВ" в 21:55 по московскому времени.
Реал Мадрид - Атлетико 15 августа 2018.