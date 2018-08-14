2018-08-14T15:55:26+03:00
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Александр Гамов отдыхает в Абхазии с девушками и рассказывает о плюсах и минусах местного отдыха

Наш политический обозреватель отправился в Гагры в бывший санаторий ЦК КПСС имени XVII партсъезда
Александр ГАМОВМихаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА
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Друзья, это не Куба и не Мальдивы! Это Абхазия, бывший санаторий ЦК КПСС имени XVII партсъезда. А также Александр Петрович Гамов и девушка Тамара Агинская из Москвы.Друзья, это не Куба и не Мальдивы! Это Абхазия, бывший санаторий ЦК КПСС имени XVII партсъезда. А также Александр Петрович Гамов и девушка Тамара Агинская из Москвы.Фото: Александр ГАМОВ
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Александр Гамов отдыхает в Абхазии с девушками и рассказывает о плюсах и минусах местного отдыха

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