Александр Гамов отдыхает в Абхазии с девушками и рассказывает о плюсах и минусах местного отдыха
Наш политический обозреватель отправился в Гагры в бывший санаторий ЦК КПСС имени XVII партсъезда
Друзья, это не Куба и не Мальдивы! Это Абхазия, бывший санаторий ЦК КПСС имени XVII партсъезда. А также Александр Петрович Гамов и девушка Тамара Агинская из Москвы.Фото: Александр ГАМОВ
Изменить размер текста:
Александр Гамов отдыхает в Абхазии с девушками и рассказывает о плюсах и минусах местного отдыха
00:00
00:00