2018-08-14T18:05:18+03:00
Вниз по матушке, по Волге

В Самаре экспедиция «Вниз по матушке, по Волге» встретилась с Юлией Чичериной

Год назад корреспонденты «КП» прошли полпути по великой реке. А сейчас Владимир Ворсобин, Дмитрий Стешин и Виктор Гусейнов замахнулись на вторую половину…
Виктор ГУСЕЙНОВМихаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА
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Год назад корреспонденты «КП» прошли полпути по великой реке. А сейчас Владимир Ворсобин, Дмитрий Стешин и Виктор Гусейнов замахнулись на вторую половину…Год назад корреспонденты «КП» прошли полпути по великой реке. А сейчас Владимир Ворсобин, Дмитрий Стешин и Виктор Гусейнов замахнулись на вторую половину…
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Телефон связи с экспедицией +7 915 363-19-34.

В Самаре экспедиция «Вниз по матушке, по Волге» встретилась с Юлией Чичериной

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