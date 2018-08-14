В Самаре экспедиция «Вниз по матушке, по Волге» встретилась с Юлией Чичериной
Год назад корреспонденты «КП» прошли полпути по великой реке. А сейчас Владимир Ворсобин, Дмитрий Стешин и Виктор Гусейнов замахнулись на вторую половину…
Год назад корреспонденты «КП» прошли полпути по великой реке. А сейчас Владимир Ворсобин, Дмитрий Стешин и Виктор Гусейнов замахнулись на вторую половину…
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Телефон связи с экспедицией +7 915 363-19-34.
В Самаре экспедиция «Вниз по матушке, по Волге» встретилась с Юлией Чичериной
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