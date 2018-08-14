2018-08-14T19:38:17+03:00
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Анна Кузнецова побывала в СИЗО у Марии Хачатурян: «Самое ужасное, что девочки не видели другого выхода»

Главный детский омбудсмен считает, что трагедии можно было избежать, если бы хоть одна из служб вовремя отреагировала на происходящее
Елена АФОНИНАДина КАРПИЦКАЯ
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Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в студии Радио "Комсомольская правда".Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в студии Радио "Комсомольская правда".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Анна Кузнецова побывала в СИЗО у Марии Хачатурян: «Самое ужасное, что девочки не видели другого выхода»

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