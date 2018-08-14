Анна Кузнецова побывала в СИЗО у Марии Хачатурян: «Самое ужасное, что девочки не видели другого выхода»
Главный детский омбудсмен считает, что трагедии можно было избежать, если бы хоть одна из служб вовремя отреагировала на происходящее
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в студии Радио "Комсомольская правда".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Анна Кузнецова побывала в СИЗО у Марии Хачатурян: «Самое ужасное, что девочки не видели другого выхода»
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