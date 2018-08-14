«Алкоголь – это страшно, но и я не трусиха»: Пьяная Собчак устроила эротические танцы в бикини

СЕГОДНЯ 02:30 2018-08-14T02:43:52+03:00

Ксения путешествует по Италии и Франции и рассказывает подписчикам в Инстаграме о своих приключениях.

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Ксения Собчак вместе с сыном Платоном отдыхает на роскошной яхте, курсирующей по Средиземному морю. Ксения уже побывала в Испании на тусовочной Ибице, затем отметилась в Италии, и теперь отправилась во Францию – на остров Корсика. На родине Наполеона Ксения, видимо, решила отметить победу русских войск в 1812 году над французами бокалом белого вина. И – как уверяет телеведущая – слегка перебрала. Итогом вечеринки на яхте стали зажигательные танцы, которые Собчак устроила прямо на палубе. Телеведущая, одетая в бикини и легкий халатик, принялась сексуально попой двигать под мелодичную музыку. Видеороликом своего танца Ксения поделилась в Инстаграме.

- Алкоголь - это очень страшно, но и я как бы не трусиха! Спонсор танца - белое вино, - сообщила Ксения в подписи под своим постом.

xenia_sobchak Алкоголь это очень страшно,но и я как бы не трусиха! Спонсор танца Белое вино компании Chablis Brocard #Simple и накидка @natayakimbeachclub

Подписчики странички телеведущей тут же принялись ожесточенно спорить в комментариях: прилично ли так вести себя женщине, которая совсем недавно выдвигалась на пост президента России? Одни считают такое поведение настоящим позором. Другие им возражают: мол, кандидатам в президенты ничто человеческое не чуждо, и хвалят Ксению за искрометный эротический танец.

В своем Инстаграме Собчак поделилась еще одним забавным моментом, приключившимся с ней во время средиземноморских каникул. Отправившись на прогулку по итальянскому городку, Ксения нарядилась в клетчатое платье. И в одном из уличных ресторанчиков обнаружила скатерти… точь в точь в такую же клетку! Посетители ресторана с удивлением наблюдали, как Собчак нежно обняла стол и уткнулась лицом в скатерть.

- Главное в этой жизни - найти своих и успокоиться! Идеальная совместимость. Теперь я знаю тайну одного платья, - пошутила блондинка.

xenia_sobchak Главное в этой жизни-найти своих и успокоиться! #ИдеальнаяСовместимость Теперь я знаю тайну одного платья @likeyana

Во время отпуска Ксения много времени проводит с двухлетним сынишкой Платоном, изредка оставляя его на бабушку Людмилу Нарусову, которая путешествует вместе с дочкой и внуком. Фолловеры считают, что маленький Платон похож на дедушку Анатолия Собчака. Ксения охотно делится на своей страничке снимками с сыном: мама и малыш загорают на пляже, купаются вместе в бассейне и много гуляют.