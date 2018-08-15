2018-08-15T15:00:37+03:00
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Земфира запишет новый альбом, в детском лагере запретили песни Бузовой и Киркорова, а Вайкуле ужаснулась реакции на свои слова о Крыме

Обсуждаем главные летние темы с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА
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Обсуждаем главные летние темы с Михаилом Антоновым и Марией БаченинойОбсуждаем главные летние темы с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной
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Главные темы:

- Земфира запишет новый альбом.

- Следующая пятилетка будет рекордно жаркой, предупреждают ученые.

- В коридорах власти. Путин посетит форум "Машук-2018" в Пятигорске.

- Опрос: больше трети россиян готовы сдать смартфон в трейд-ин. В опросе РБК больше трети опрошенных, а именно, 38,8% готовы обменять смартфон по trade-in на новый, поскольку считают, что так проще и безопаснее, чем продавать аппарат самостоятельно на вторичном рынке.

- Экскурсии на отдыхе. Заказывать сразу? На месте? Или вообще лучше без них?

- В детском лагере запретили песни Бузовой и Киркорова.

- Большинство россиян получают "белую" зарплату, показал опрос.

- Власти Крыма: Своим отказом посетить полуостров Вайкуле унизила 2 миллиона крымчан.

- Вайкуле ужаснулась реакции на свои слова о Крыме. «Люди — такие звери».

- Экспедиция "Вниз по матушке, по Волге": прямое включение!

- Женщина отдала животное в гостиницу, а ей отказываются зверушку возвращать, т.к. документы были неправильно оформлены.

- В Госдуме предложили установить единую цену на школьную форму.

- Министерству просвещения предложили изменить школьную программу. Школьников предлагают учить писать программы для беспилотников и другой робототехники. На практических занятиях по физике предлагается заниматься конструированием летательных аппаратов и других проектов. Сами занятия рекомендовано проводить на предприятиях.

- Обзор прессы.

- День памяти Виктора Цоя. Наш кинообозреватель Стас Тыркин - о фильме "Лето".

Земфира запишет новый альбом, в детском лагере запретили песни Бузовой и Киркорова, а Вайкуле ужаснулась реакции на свои слова о Крыме

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