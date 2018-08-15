Земфира запишет новый альбом, в детском лагере запретили песни Бузовой и Киркорова, а Вайкуле ужаснулась реакции на свои слова о Крыме
Главные темы:
- Земфира запишет новый альбом.
- Следующая пятилетка будет рекордно жаркой, предупреждают ученые.
- В коридорах власти. Путин посетит форум "Машук-2018" в Пятигорске.
- Опрос: больше трети россиян готовы сдать смартфон в трейд-ин. В опросе РБК больше трети опрошенных, а именно, 38,8% готовы обменять смартфон по trade-in на новый, поскольку считают, что так проще и безопаснее, чем продавать аппарат самостоятельно на вторичном рынке.
- Экскурсии на отдыхе. Заказывать сразу? На месте? Или вообще лучше без них?
- В детском лагере запретили песни Бузовой и Киркорова.
- Большинство россиян получают "белую" зарплату, показал опрос.
- Власти Крыма: Своим отказом посетить полуостров Вайкуле унизила 2 миллиона крымчан.
- Вайкуле ужаснулась реакции на свои слова о Крыме. «Люди — такие звери».
- Экспедиция "Вниз по матушке, по Волге": прямое включение!
- Женщина отдала животное в гостиницу, а ей отказываются зверушку возвращать, т.к. документы были неправильно оформлены.
- В Госдуме предложили установить единую цену на школьную форму.
- Министерству просвещения предложили изменить школьную программу. Школьников предлагают учить писать программы для беспилотников и другой робототехники. На практических занятиях по физике предлагается заниматься конструированием летательных аппаратов и других проектов. Сами занятия рекомендовано проводить на предприятиях.
- Обзор прессы.
- День памяти Виктора Цоя. Наш кинообозреватель Стас Тыркин - о фильме "Лето".
Земфира запишет новый альбом, в детском лагере запретили песни Бузовой и Киркорова, а Вайкуле ужаснулась реакции на свои слова о Крыме