Выход в космос на 7 часов: прямая трансляция

СЕГОДНЯ 16:20 2018-08-15T16:28:26+03:00

Живые комментарии космонавтов и трансляция с камер GoPro - в прямом эфире [видеотрансляция]

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Космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев, участники экспедиции 56 на МКС выходят в открытый космос на 6 часов 50 минут. Все это время на исследователях будут находиться камеры GoPro и передавать картинку в режиме онлайн.

Комментировать работу космонавтов будут их коллеги Александр Калери, Сергей Крикалев, Павел Виноградов, Олег Блинов, а также ученые Александр Полищук и Михаил Беляев.

Рекорд пребывания в открытом космосе пока принадлежит американцам Джиму Воссу и Сюзан Хелмс, которые в 2001 году провели почти 9 часов за пределами МКС и шаттла Discovery.

Прямая трансляция почти 7-часового выхода космонавтов - на сайте kp.ru.