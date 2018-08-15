В Петербурге выберут «Лучший рыбный продукт»

СЕГОДНЯ 20:33 2018-08-15T21:01:34+03:00

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13 — 15 сентября в Санкт-Петербурге пройдет второй Международный рыбопромышленный форум. За месяц до начала форума его деловую программу объявил заместитель министра сельского хозяйства России — руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, а также сообщил о достижениях рыбаков в нынешнюю путину.

БЕЗ УЩЕРБА ПОПУЛЯЦИЯМ

- После успешно проведенного в прошлом году первого Форума, в этом сезоне мероприятие станет еще масштабнее, а темы для обсуждения — еще смелее, - сообщил журналистам Илья Шестаков. - Нам предстоит обсудить, могут ли существующие соглашения и международные рыбохозяйственные организации предотвратить грядущую напряженность в мировой продовольственной безопасности и каковы возможности глобального долгосрочного прогнозирования.

Деловую программу форума 13 сентября откроет конференция «Проблемы промыслового использования трансграничных запасов». Эксперты и ученые мирового уровня обсудят, как эксплуатировать трансграничные запасы рыбы без ущерба популяциям. 14 сентября состоится ключевое мероприятие форума — пленарное заседание «Мировое рыболовство 2050: ресурсы, рынки, технологии», в котором примут участие зампредседателя правительства России Алексей Гордеев, заместитель главы Минсельхоза — руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, а также представители ряда государств, продовольственных и рыбопромысловых ассоциаций.

- Определение ключевых направлений развития рыбной отрасли России невозможно без понимания того, что будет происходить с мировой ресурсной базой рыболовства в долгосрочной перспективе, какие тенденции появляются на рынке. Кроме того, только сотрудничество, постоянный межгосударственный диалог позволяют решать проблемы глобальной продовольственной безопасности, истощения общих запасов, — пояснил глава Росрыболовства.

Во второй день мероприятия также запланирован круглый стол «Ресурсы», на котором эксперты поделятся прогнозами изменения объемов водных биоресурсов, доступных для вылова в ближайшие сятилетия, роль науки и международных организаций в управлении промысловыми объектами. Круглый стол «Аквакультура: прогнозы выращивания и развития до 2050 года» станет площадкой обсуждения долгосрочных перспектив развития пресноводной и морской аквакультуры, контроля качества и безопасности ее продукции.

15 сентября состоится конференция «Мировые рынки потребления». По мнению экспертов, рынок неизбежно выйдет на новый уровень информационного взаимодействия, что приведет к необходимости разработки общемировых стандартов. Тема в региональном разрезе будет продолжена на конференции «Наша рыба: стратегия продвижения отечественной рыбной продукции на российском рынке». Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий завершатся церемонией награждения победителей конкурса «Лучший рыбный продукт».

РЕКОРДНЫЙ ВЫЛОВ ЛОСОСЯ

Во время пресс-конференции, помимо обсуждения вопросов подготовки форума и выставки, Илья Шестаков затронул и другие важные для отрасли темы.

В 2018 году в России ожидается один из самых больших в истории выловов лосося. По словам Ильи Шестакова, на 13 августа добыто 368 тысяч тонн рыбы, это на 30% больше уровня 2016 года. При этом руководитель профильного ведомства не исключил, что страна может выйти по уровню вылова на рекордные показатели 2009 года, когда выловили 520 тыс. тонн.

Основной объем лосося выловлен на Камчатк, где добыто 326 тысяч тонн. Это на 76% больше, чем за тот же период 2016 года.

- Побиты все рекорды, которые были на Камчатке до этого, - уточнил глава ведомства.

По мнению Ильи Шестакова, неожиданно большой улов, вероятно, связан с потеплением воды.

Но если рыбаки оказались готовы к рекордному вылову рыбы, то другие участники рынка — не очень. Возникли сложности с приемкой лосося и холодильными мощностями на Камчатке. Цены на транспортировку рыбы морским транспортом выросли в два раза, в полтора раза поднялись цены на транспортировку железнодорожным транспортом.

Кроме лосося, с опережением прошлогодних показателей на 12 тыс. тонн идет промысел сардины и скумбрии. Общий объем вылова рыбы российскими рыбаками может превысить 5 млн тонн.

ВОПРОС РЕБРОМ

Как ловить в Азовском море?

- В рамках соглашения, которое есть с Украиной, можно осуществлять рыболовство в любой акватории Азовского моря как украинскими судами, которые подходили к российским берегам, так и российскими судами, подходившими к берегам Украины. Все правовые основания есть. Вопрос просто в том, что, к сожалению, Украиной не выдерживаются, - говорит Илья Шестаков.

Руководитель рыбопромыслового регулятора уточнил, что Азовское море считается морем общей юрисдикции между Украиной и Россией. На его акватории не проведена делимитация границ. Рыбаки обоих государств в связи с правовыми договоренностями могут ловить рыбу там, где считают необходимым.

- В соглашении даже прописано, что в случае выявления браконьерства после проведения разбирательства каждая сторона должна передать судно другой стороне для проведения расследования и наложения штрафа, - уточнил чиновник.