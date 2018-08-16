2018-08-16T23:12:50+03:00
Родительский вопрос

Летний лагерь: территория запретов

Обсуждаем в эфире программы «Родительский вопрос» на Радио «Комсомольская правда», как сделать летний отдых комфортным и полезным и почему абитуриенты из регионов не хотят учиться у себя, а штурмуют Москву и Питер
Александр МИЛКУС
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Школьные годы чудесные... Что нужно сделать, чтобы дети учились с удовольствиемШкольные годы чудесные... Что нужно сделать, чтобы дети учились с удовольствием
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Гость в студии: Елена Викторовна Сидорина, заместитель председателя городского экспертно-консультативного совета родительской общественности Москвы.

Летний лагерь: территория запретов

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