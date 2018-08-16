16 Авг. 19:05 2018-08-16T23:12:50+03:00

Летний лагерь: территория запретов

Обсуждаем в эфире программы «Родительский вопрос» на Радио «Комсомольская правда», как сделать летний отдых комфортным и полезным и почему абитуриенты из регионов не хотят учиться у себя, а штурмуют Москву и Питер