Летний лагерь: территория запретов
Обсуждаем в эфире программы «Родительский вопрос» на Радио «Комсомольская правда», как сделать летний отдых комфортным и полезным и почему абитуриенты из регионов не хотят учиться у себя, а штурмуют Москву и Питер
Школьные годы чудесные... Что нужно сделать, чтобы дети учились с удовольствием
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Гость в студии: Елена Викторовна Сидорина, заместитель председателя городского экспертно-консультативного совета родительской общественности Москвы.
Летний лагерь: территория запретов
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