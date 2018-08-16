2018-08-16T00:42:16+03:00
Спорт

Мадридский "Реал" проиграл без Роналду первый титул, уступив Суперкубок УЕФА "Атлетико"

Команда Диего Симеоне вырвала победу в овертайме со счетом 4:2
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Мадридский "Атлетико" одолел "Реал" в матче за Суперкубок УЕФА.Мадридский "Атлетико" одолел "Реал" в матче за Суперкубок УЕФА.Фото: REUTERS
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В Таллине 15 августа был сыгран матч за Суперкубок Европы. УЕФА таким выбором проведения матча между победителем Лиги Чемпионов и Лиги Европы продолжило свою традицию встреч за первый титул европейского сезона в европейских городах. Были Прага, Тронхейм, Кардифф, а теперь - столица Эстонии. Для "Реала" матч против "Атлетико" был символичным. Это - первая встреча для нового главного тренера Хулена Лопетеги. И это - первый финал за последнее десятилетие, в котором точно не сыграет за "Реал" Криштиану Роналду.

Счет в матче уже на 1-й минуте открыл Диего Коста, который вывел вперед "Атлетико". Однако уже на 27-й минуте Карим Бензема замкнул подачу Бэйла и сделал счет равным. Команды ушли на перерыв при счете 1:1. Но вот на 63-й минуте Рамос с пенальти вывел "Реал Мадрид" вперед - 2:1. Но прошли 15 минут и Диего Коста снова забивает, делая счет равным - 2:2.

90 минут встречи так и завершились мирным исходом. И судья назначил овертайм - два отрезка по 15 минут. И прямо в первую же четверть часа "Атлетико" решил исход борьбы за титлу в свою пользу. На 98-й минуте Сауль вывел свою команду вперед - 3:2. А на 104-й минуте встречи Коке поставил победную точку, сделав счет дальним ударом 4:2.

Мадридский "Реал" впервые с ноября 2015 года пропустил 4 гола. Хулен Лопетеги вошел в историю как первый тренер "королевского" клуба, под чьим началом мадридцы пропустили 4 гола в первой же игре. И в итоге - мадридский "Атлетико" впервые в истории выигрывает Суперкубок УЕФА.

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