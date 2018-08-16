Эксперт: Бомбардировщик Ту-22М3М - вдумчивое использование военного бюджета

СЕГОДНЯ 17:40 2018-08-16T18:03:38+03:00

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Сообщения о выпуске на Казанском авиастроительном заводе первого модернизированного бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М попали в первых строчках мировых агентств. Военные разведки всего мира пытаются рассмотреть на фюзеляже самолета какие-либо изменения. Но на снимках с официальной церемонии передачи самолета на наземные и летные испытания никаких новых контуров не заметно. Что же нового в бомбардировщике, который наши пилоты получат уже в 2021 году?

Возможности бомбардировщика нового поколения "Комсомолке" прокомментировал главный редактор журнала "Национальная оборона", член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко:

- Это начало модернизации парка существующих бомбардировщиков Ту-22М3. За счет замены электроники, узлов, новая машина приобретает цифровой борт, цифровую кабину, возможность применения крылатых ракет нового поколения. Это продление ресурса того военного наследия, что еще остается на вооружении Военно-воздушных сил России. Это бережное и рациональное отношение к советскому наследию проявляется во всех родах войск, для многих видов военной техники. Модернизация танка Т-72 привела к появлению танка Т-72 Б3, который вышел на один уровень с танком Т-90. Такие работы расширяют боевые возможности военной техники, которая будет использоваться еще десятки лет, и решать вопросы безопасности страны.

Первый опытный самолет Ту-22М3М - модернизированная версия Ту-22МЗ с элементами искусственного интеллекта и с крылом изменяемой стреловидности. ФОТО Егор Алеев/ТАСС

- Эффективность военной техники достигается не гонкой вооружений, а их модернизацией?

- Да, это рациональное отношение к военному бюджету. Мы знаем, что уже возобновлено серийное производство Ту-160 в модернизированной версии, но в то же время есть большое число Ту - 22 М3. За счет их модернизации, будет сэкономлено огромное количество средств. Увеличение числа дальних бомбардировщиков - хороший симметричный ответ на появление в акватории Черного и Балтийского морей ударных кораблей ВМФ стран НАТО, развертывание новых позиционных районов американской противовоздушной обороны (ПРО) в Европе.

По данным разных источников обновленный Ту-22М3М сможет нести четыре гиперзвуковые ракеты "Кинжал".