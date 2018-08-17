Есть ли у промышленников «сверхдоходы»?

СЕГОДНЯ 07:00 2018-08-17T01:55:28+03:00

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Крупный бизнес встревожен: перед рядом ведущих предприятий металлургического, горнодобывающего, химического и нефтехимического секторов возникла перспектива изъятия в бюджет свыше полутриллиона рублей названных «сверхдоходами». Новость вызвала нешуточные дискуссии - ряд экспертов считает, что сиюминутная польза от роста госдохода в последующем можем обернуться крупными потерями: у ведущих секторов экономики не будет резерва для развития.

Началось с того, что еще неделю назад СМИ сообщили: ожидается изъятие сверхдоходов в ряде отраслей. Якобы, вопрос уже решен на самом высоком уровне.

Однако вскоре последовало опровержение. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, правительству только поручено проработать этот вопрос.

По словам Пескова, действительно существует письмо помощника президента РФ Андрея Белоусова, в котором предлагается изъять сверхдоходы у металлургических компаний, производителей удобрений и «Сибура» - на общую сумму 513,7 млрд руб. Поскольку такие доходы получены, якобы, лишь благодаря рыночной конъюнктуре. В списке 14 компаний, среди которых НЛМК, «Северсталь», «Магнитогорский металлургический комбинат», «Мечел», «Металлоинвест», Evraz, «Норильский никель», АЛРОСА, «Полюс», «Сибур» и другие.

Подтвердил Песков и то, что на документе стоит резолюция главы государства: «согласен». Однако важно разобраться, к чему относится согласие, уточнил Песков. "Президент согласился на то, что эта тема будет проработана правительством РФ и будут представлены соответствующие предложения с учетом необходимости сохранения инвестиционных возможностей указанных компаний".

Ответ в принципе должен быть проработан до 17 августа. Но, похоже, вопрос не из легких. Во всяком случае, по данным РБК, уже три министерства, которым поручено дать свои заключения, не поддержали предложение. Речь идет о Минэкономразвития, Минприроды и Минпромторге. Минфин еще не высказал свою точку зрения, но позиция главы ведомства тоже красноречива. По мнению Антона Силуанова, вопрос в том, как компании распоряжаются дополнительными доходами. «Если они идут на выплату дивидендов и обогащение собственников — это одно. Если вкладываются в производство, новые рабочие места — вот о чем надо говорить с этими предприятиями. Не путем изъятия в бюджет, а о том, чтобы эти деньги работали в России», — считает Силуанов.

В долгосрочной перспективе новое финансовое бремя может привести к недополучении большего объема налогов и снижению доли ВВП по промышленным отраслям. Это и понятно. Сами промышленники «сверхдоходами» эти деньги не считают. Прибыль направляется на развитие производства, на охрану окружающей среды, на улучшение условий труда и отдыха своих работников. Металлургия, горнодобывающая промышленность, химические предприятия — это тяжелый труд. Облегчить его — это значит избавить людей от профессиональных заболеваний, продлить им годы здоровой жизни. Вот на что направляются так называемые «сверхдоходы».

- Предложение изъять у отдельных компаний полтриллиона рублей произвело на рынке эффект камня, брошенного в воду, - прокомментировал ситуацию для «КП» уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. - Задним числом нельзя ничего отбирать. И не только потому, что эти деньги уже потрачены на инвестиции, зарплаты, дивиденды, а потому что правительство теряет доверие всего бизнеса. Потому что у всех возникает страх – сегодня металлурги, завтра могут быть лесники, затем автомобилестроение, сельское хозяйство, а послезавтра и за малый бизнес примутся. В такой ситуации инвестиции не придут, а значит, и роста ожидать не приходится.

Скептически относятся к идее и в агентстве Fitch Ratings.

«Инициатива о более высокой налоговой нагрузке может заставить компании выбрать либо снижение дивидендных выплат, либо уменьшение будущих капитальных затрат», — говорится в сообщении рейтингового агентства.

Против высказался и Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. По его словам, увеличение налогового бремени на металлургию и горнодобывающий сектор обрушит рынок на 10%.