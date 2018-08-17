Сколько стоит подготовить ребенка к школе: подсчитываем и плачем
Мария Баченина и Михаил Антонов обсуждают главные летние темы в эфире программы «Главное - вовремя» на Радио «Комсомольская правда»
Мария Баченина и Михаил Антонов обсуждают главные летние темы в эфире программы «Главное - вовремя» на Радио «Комсомольская правда»
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Главные темы:
- Сколько вы тратите на подготовку ребенка к школе.
- Опрос показал, где россияне проводили отпуск в этом году.
- Миллионерша из Воронежа отправилась отдыхать.
- Какой у вас самый любимый вид транспорта для путешествий?
- В 2019 году в Крым будут ходить поезда из 11 городов России
- Обзор прессы.
- После ЧМ-2018 Россия взлетела в рейтинге ФИФА на 49 место.
- Вчерашняя игра "Зенита" и "Динамо": что это было?
Сколько стоит подготовить ребенка к школе: подсчитываем и плачем
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