2018-08-17T14:23:10+03:00
Главное - вовремя

Сколько стоит подготовить ребенка к школе: подсчитываем и плачем

Мария Баченина и Михаил Антонов обсуждают главные летние темы в эфире программы «Главное - вовремя» на Радио «Комсомольская правда»
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА
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Мария Баченина и Михаил Антонов обсуждают главные летние темы в эфире программы «Главное - вовремя» на Радио «Комсомольская правда»Мария Баченина и Михаил Антонов обсуждают главные летние темы в эфире программы «Главное - вовремя» на Радио «Комсомольская правда»
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Главные темы:

- Сколько вы тратите на подготовку ребенка к школе.

- Опрос показал, где россияне проводили отпуск в этом году.

- Миллионерша из Воронежа отправилась отдыхать.

- Какой у вас самый любимый вид транспорта для путешествий?

- В 2019 году в Крым будут ходить поезда из 11 городов России

- Обзор прессы.

- После ЧМ-2018 Россия взлетела в рейтинге ФИФА на 49 место.

- Вчерашняя игра "Зенита" и "Динамо": что это было?

Сколько стоит подготовить ребенка к школе: подсчитываем и плачем

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