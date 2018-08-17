Сколько стоит подготовить ребенка к школе: подсчитываем и плачем

СЕГОДНЯ 10:05 2018-08-17T14:23:10+03:00

Мария Баченина и Михаил Антонов обсуждают главные летние темы в эфире программы «Главное - вовремя» на Радио «Комсомольская правда»

Мария Баченина и Михаил Антонов обсуждают главные летние темы в эфире программы «Главное - вовремя» на Радио «Комсомольская правда»

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Главные темы:

- Сколько вы тратите на подготовку ребенка к школе.

- Опрос показал, где россияне проводили отпуск в этом году.

- Миллионерша из Воронежа отправилась отдыхать.

- Какой у вас самый любимый вид транспорта для путешествий?

- В 2019 году в Крым будут ходить поезда из 11 городов России

- Обзор прессы.

- После ЧМ-2018 Россия взлетела в рейтинге ФИФА на 49 место.

- Вчерашняя игра "Зенита" и "Динамо": что это было?