Путин внес на голосование кандидатуры глав Дагестана, Ингушетии и ЯНАО

СЕГОДНЯ 18:12 2018-08-17T18:16:12+03:00

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В некоторых регионах России главы избираются не прямым голосованием, а парламентом республики или округа. В таком случае кандидатуры для голосования не позднее, чем за 20 дней до выборов, предлагает их президент.

В пятницу, 17 июня, Владимир Путин внёс такие кандидатуры в трех регионах страны.

В республике Ингушетия будут голосовать за:

- заместителя председателя комитета Народного Собрания Республики по здравоохранению и социальной политике Ильяса Богатырева,

- главу Республики Юнус-Бека Евкурова,

- депутата Городского совета муниципального образования «Городской округ город Назрань» Урусхана Евлоева.

В Ямало-Ненецком автономном округе выдвинуты:

- Врио губернатора округа Дмитрий Артюхов,

- зампредседателя Комитета Заксобрания округа по социальной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Голубенко,

- директор государственного казенного учреждения «Дирекция транспорта округа» Виталий Лагутин.

В республике Дагестан президент предлагает:

- врио главы Республики Владимира Васильева,

- заместителя Председателя Народного собрания Камила Давдиева,

- заместителя Председателя Народного собрания Махмуда Махмудова.

Выборы во всех регионах пройдут 9 сентября в Единый день голосования.