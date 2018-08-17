Путин внес на голосование кандидатуры глав Дагестана, Ингушетии и ЯНАО
В некоторых регионах России главы избираются не прямым голосованием, а парламентом республики или округа. В таком случае кандидатуры для голосования не позднее, чем за 20 дней до выборов, предлагает их президент.
В пятницу, 17 июня, Владимир Путин внёс такие кандидатуры в трех регионах страны.
В республике Ингушетия будут голосовать за:
- заместителя председателя комитета Народного Собрания Республики по здравоохранению и социальной политике Ильяса Богатырева,
- главу Республики Юнус-Бека Евкурова,
- депутата Городского совета муниципального образования «Городской округ город Назрань» Урусхана Евлоева.
В Ямало-Ненецком автономном округе выдвинуты:
- Врио губернатора округа Дмитрий Артюхов,
- зампредседателя Комитета Заксобрания округа по социальной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Голубенко,
- директор государственного казенного учреждения «Дирекция транспорта округа» Виталий Лагутин.
В республике Дагестан президент предлагает:
- врио главы Республики Владимира Васильева,
- заместителя Председателя Народного собрания Камила Давдиева,
- заместителя Председателя Народного собрания Махмуда Махмудова.
Выборы во всех регионах пройдут 9 сентября в Единый день голосования.