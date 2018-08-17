2018-08-17T18:16:12+03:00
Политика

Путин внес на голосование кандидатуры глав Дагестана, Ингушетии и ЯНАО

В трех регионах руководителя изберут парламенты
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
Поделиться:
Комментарии: comments4
Президент России Владимир Путин.Президент России Владимир Путин.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В некоторых регионах России главы избираются не прямым голосованием, а парламентом республики или округа. В таком случае кандидатуры для голосования не позднее, чем за 20 дней до выборов, предлагает их президент.

В пятницу, 17 июня, Владимир Путин внёс такие кандидатуры в трех регионах страны.

В республике Ингушетия будут голосовать за:

- заместителя председателя комитета Народного Собрания Республики по здравоохранению и социальной политике Ильяса Богатырева,

- главу Республики Юнус-Бека Евкурова,

- депутата Городского совета муниципального образования «Городской округ город Назрань» Урусхана Евлоева.

В Ямало-Ненецком автономном округе выдвинуты:

- Врио губернатора округа Дмитрий Артюхов,

- зампредседателя Комитета Заксобрания округа по социальной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Голубенко,

- директор государственного казенного учреждения «Дирекция транспорта округа» Виталий Лагутин.

В республике Дагестан президент предлагает:

- врио главы Республики Владимира Васильева,

- заместителя Председателя Народного собрания Камила Давдиева,

- заместителя Председателя Народного собрания Махмуда Махмудова.

Выборы во всех регионах пройдут 9 сентября в Единый день голосования.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Дмитрий СМИРНОВ

 
Читайте также
Новости 24
Минпросвещения предлагает ограничить число усыновленных детей до трех
Путин на свадьбу Карин Кнайсль привезет ансамбль донских казаков
Турчинов рассказал об испытаниях украинской крылатой ракеты
Свадьба Карин Кнайсль, на которую приедет Путин, пройдет в ресторане в Южной Штирии
«Самый бедный президент в мире» Хосе Мухика отказался еще и от пенсии сенатора
Правительство не поддержало идею изъятия сверхдоходов у сырьевых компаний
Владимир Путин назначил Николая Макарова послом России в Кувейте
В России могут создать ведомство для повышения производительности труда на предприятиях
Умер поэт-песенник Николай Зиновьев — автор хитов Аллы Пугачевой и Валерия Леонтьева
В Подмосковье задержали двух человек за мошенничество в отношении пенсионеров
Саакашвили заявил, что вернется на Украину после ухода Порошенко с поста президента
«Очень высокая цена»: Трамп объяснил отмену военного парада в Вашингтоне
Глава МВД Италии после обрушения моста в Генуе отправился на вечеринку
Украинское издательство выпустило книгу, в которой Крым обозначен как территория России
Власти Швеции предъявили обвинения российскому капитану, управлявшему судном в нетрезвом состоянии
Ученые доказали, что мужской мозг работает быстрее женского
Стало известно содержание приказа о прекращении пассажирского сообщения между Украиной и Россией
Еврокомиссия объявила траур в связи с обрушением моста Моранди в Генуе
Шойгу обсудил с турецким коллегой тему безопасности в Сирии
Российский танкер "Механик Погодин" не заходил в порты Крыма с момента постройки
Москалькова поддержала предложение о либерализации наказания за лайки и репосты