Снимайте розовые очки в Европе: почему Лондону далеко до Москвы

СЕГОДНЯ 08:43 2018-08-18T09:18:17+03:00

Изменить размер текста: A A

С советских времен в головах старшего поколения и теперь уже молодежи закрепилось «в Европе лучше». Когда люди путешествуют, то может, не замечают или не хотят разрушать свои фантазии о европейских столицах. А хочется попросить россиян: снимайте розовые очки.

- Как тебе Лондон? – спросят друзья после поездки.

- Грязно, дорого, - отвечу.

Да, Лондон – одна из трех финансовых столиц мира. Сюда стекаются деньги почти так же, как в Нью-Йорк и Токио. И деньги здесь делают на всем – одна поездка в метро 4,9 фунта (416 рублей!), в «Green парке» поставили стульчики – чудесно же, думаю, в нашем «Зарядье» нужны такие, а потом подходит дядечка и просит платить 1,8 фунта (153 рубля!), подняться на колесе обозрения 36 фунта (3060 рублей!). Возможно, в Лондоне вам скажут: «Дорого? Сидите дома». Не удивлюсь. Замечания здесь не воспринимают. Едем в метро с друзьями, в лифте два подростка лет 16 едят чипсы и здесь же выбрасывают пакеты. Мой друг не выдержал и попросил поднять.

Хочется попросить россиян: за границей снимайте розовые очкиФото: Алиса ТИТКО

- Ты кто такой? Приехал в мою страну и указываешь, как мне жить? – стали хамить подростки.

Еще бы чуть-чуть и началась драка. И это не единственное грязное место в городе. Стаканчики от колы, трубочки, окурки валяются на тротуарах, площадях. В подземные переходы лучше не спускаться – это неприятно, да, и тем людям, которые там спят. В метро душно, кондиционеров и wi-fi нет, а высота поездов около двух метров – Николай Валуев не пройдет. А освещение в парках вечером зачем? Чтобы были виднее пустые бутылки и пакеты после пикников? Фасады зданий, кажется, не мыли никогда.

- Это ты уже привыкла, что Москва такая чистейшая. И считаешь, что так должно быть везде, - скажет мне подруга.

После пикников в лондонских парках остаются пустые бутылки и пакетыФото: Алиса ТИТКО

- А разве это плохо? Прежде, чем нас учить, нужно быть самим идеальными. Ну, разве ты сама не видишь эту грязь? – спрошу.

- Вижу. Но не разрушай мою мечту. Я так хотела посмотреть на город из учебника по английскому языку. На тот самый London is the capital of Great Britain.

Под толстым слоем пыли все же видна красота архитектуры. Вот это молодцы, сохранили столько исторических зданий. Еще в Лондоне хорошо выглядят мужчины – ходят, как модели, в темно-синих костюмах и дорогих кожаных туфлях. Они пьют вино днем. Вот только воду клиентам приносят в мутных стаканах, не смущают их и поцарапанные столовые приборы. Нет, спасибо, что пользуетесь посудомоечными машинами.

И еще Лондон такой же «разноцветный» как и Нью-Йорк. А в последние годы здесь появилось много арабов. И это напрягает. Люди, которые ходят в одежде, скрывающей лица, непонятны. Ты не видишь эмоций этих людей, ты не знаешь, о чем они думают. А потом пишут сообщения из России: «Ты в Лондоне? Передали, что там теракт в центре».

Новость о теракте в утренней прессе далеко не первой полосеФото: Алиса ТИТКО

- Я не знаю. О чем вы? – скажет таксист. – Может о той аварии возле британского парламента?

- Авария? Говорят теракт.

- Вы что. Какой теракт? У нас безопасный город.

Но позже полицейские Лондона все же перестанут скрывать и назовут вещи своими именами – теракт. Мужчина из Судана получил ранее гражданство Великобритании, а потом нажал газ в машине, сбивая пешеходов и велосипедистов. Наутро СМИ не будут раздувать – в газетах о теракте сообщали не на первых полосах, а где-то там внутри, ограничившись фотографией и расширенной подписью. Вот вам и вся политика.

- Почему так много арабов в Лондоне? – спрошу в отеле.

- У них там какой-то конфликт, а у нас есть деньги, - скажет администратор. – Но их женщины здесь не работают, рожают детишек и разгуливают по улицам.

Одна поездка в метро 4,9 фунта (416 рублей)Фото: Алиса ТИТКО

Через три дня я поняла, что мне не хватает британских лиц, а через четыре дня – москвичей. Теперь понятно, почему иностранцы с таким восторгом говорили о Москве. Российская столица явно сделала шаги вперед по развитию. Кто, как не иностранцы, могут зеркально говорить о достоинствах и недостатках города. Для меня лично вспоминается фраза «Да нафига этот Лондон? Появлюсь дней на пять, погрущу и опять на Москву...» из песни Григория Лепса и Тимати.

- Тебе хоть что-то там понравилось? – спросят друзья.

- Да. Архитектура и любовь к искусству. Бесплатные галереи – это пять баллов. А сколько у них театральных постановок, мюзиклов и концертов в день проходит. Коллеги рассказывали, что британцы любят смотреть все. Но и тут удивиться есть чему. В Альберт Холле встретить людей с бутылками пива и орешками – запросто. Представили такое у нас?