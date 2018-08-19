19 Авг. 15:05 2018-08-19T21:21:43+03:00

Летний ветбум: с какими болезнями чаще всего обращаются в клинику

Обсуждаем с ветеринарным врачом, хирургом-ортопедом Ильей Середой, как не переплачивать за то, что не нужно питомцу и как сохранить его здоровье летом