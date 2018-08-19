2018-08-19T21:21:43+03:00
Живой уголок

Летний ветбум: с какими болезнями чаще всего обращаются в клинику

Обсуждаем с ветеринарным врачом, хирургом-ортопедом Ильей Середой, как не переплачивать за то, что не нужно питомцу и как сохранить его здоровье летом
Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp
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В эфире программы «Живой уголок» на Радио «Комсомольская правда» обсуждаем, как правильно заботиться о питомцеВ эфире программы «Живой уголок» на Радио «Комсомольская правда» обсуждаем, как правильно заботиться о питомце
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Главные темы:

- Завести зверушку не напасть, как на деньги не попасть.

- Летний ветбум: с какими болезнями чаще всего обращаются в клинику.

Летний ветбум: с какими болезнями чаще всего обращаются в клинику

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