2018-08-20T00:00:11+03:00
Телевизор

Ищите, женщина!

Зрителей ждет второй сезон детективного сериала «Ищейка»
Глеб ГУБАРЕВ
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Подполковник Александра Кушнир (Анна Банщикова) найдет преступника, даже если тот спрятался под диваном. Фото: Первый каналПодполковник Александра Кушнир (Анна Банщикова) найдет преступника, даже если тот спрятался под диваном. Фото: Первый канал
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Теледетективов, повествующих о решительных дамах, которые работают в полиции и управляют целой толпой неповоротливых мужиков, в год выходит штук по десять, и лишь немногие из них становятся по-настоящему популярными. «Ищейка», которая является адаптацией американского проекта The Closer, - как раз то самое приятное исключение, полюбившееся зрителям прежде всего благодаря обаянию главной героини, подполковника Александры Кушнир, которую играет Анна Банщикова. Переведенная из столицы в небольшой курортный город Дивноморск, она быстро построила сотрудников-разгильдяев и стала бить рекорды раскрываемости. Во втором сезоне ее трудовые подвиги продолжаются: шутка ли - в каждой из восьми серий будет как минимум по одному трупу! Но мертвецы даму в погонах не пугают, ведь с ними Александре разобраться куда проще, чем с собственной личной жизнью, которая, как кажется, впала в летаргический сон. Однако во втором сезоне рядом с Сашей неожиданно появится импозантный мужчина с внушающим доверие лицом Дмитрия Миллера. Но не факт, что опьяненную комплиментами Александру не ждет очередное сердечное фиаско...

- Моя героиня - не скучный следователь, сидящий в отделе, а женщина во всех ее проявлениях, - объясняет Анна Банщикова. - Если в первом сезоне она была в чем-то неопытна, то впоследствии становится более жесткой и непримиримой. Она любит людей и всегда переживает за тех, чьи дела расследует. Она одержима, она врет, идет на риск ради правды. И никакие мужчины не могут затмить в ней желание восстановить справедливость!

«Ищейка», второй сезон. Понедельник - четверг, 21.35, Первый.

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