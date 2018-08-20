Как вернуть некачественный товар?

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-20T00:27:40+03:00

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Если был куплен некачественный товар, то в первую очередь необходимо выразить свою волю на отказ от такого товара.

Самый лучший способ, это подать претензию продавцу либо лично в руки, либо заказным почтовым отправлением с описью вложения. В претензии нужно указать что Вы купили, какие недостатки были обнаружены и чего вы требуете. Если товар не технически сложный, то в течение гарантийного срока можно потребовать обмена товара, ремонта, снижения стоимости, возврата денежных средств. Если товар технически сложный, и прошло больше 15 дней с момента покупки, то можно потребовать лишь бесплатного ремонта, а замена или возврат товара будет возможна лишь если невозможно товар отремонтировать, либо нарушаются сроки ремонта.

Претензия о возврате денег за плохой товар рассматривается 10 дней. Если претензию не удовлетворили, то нужно обращаться в суд.