Синди Кроуфорд отменяет старение: 52-летняя модель выглядит как ее 17-летняя дочь

СЕГОДНЯ 15:42 2018-08-18T16:00:38+03:00

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Синди Кроуфорд объявила об окончательном завершении карьеры модели в 2016 году, когда ей было 51 год. И если теперь и делает исключение, то разве, что ради эксклюзивных съемок в известных журналах. Однако, даже тот факт, что одна из «золотой пятерки» топ-моделей сейчас тихо и не гламурно живет с супругом в Малибу, вовсе не повод, чтобы Синди забыла о себе и расслабилась. Она окончательно перешла на правильное питание, ест понемного и всего три раза в день и каждый день занимается спортом. И как недавно отметили поклонники красавицы, кажется, бывшая топ-модель окончательно отменила старение. На последних фото, даже без косметики, Кроуфорд выглядит совсем не на 53. А уж скорее, чем старшей сестрой своей 17-летней дочери Кайли Гербер. Или даже ее ровесницей.

cindycrawford Разве похоже что это мама и дочь? Сестры!

«Да, у меня другая кожа, волосы, тело. Я работаю над собой, но отдаю себе отчет сколько мне лет. Сейчас держать себя в форме намного тяжелее. Но я вижу своих подруг и осознаю, что они прекрасны, и я не о внешности. В такие моменты я понимаю, что женщины должны относиться к себе менее критично. 50-летняя Синди хотела бы посоветовать 30-летней Синди не быть такой требовательной по отношению к самой себе», - недавно призналась Кроуфорд в интервью Hello!

cindycrawford Синди Кроуфорд ведет здоровый образ жизни.

А чуть ранее в интервью этому же изданию, она раскрыла некоторые секреты своей красоты.

- Мне не приходится себя как-то по-особенному мотивировать, чтобы вести здоровый образ жизни. Я ем правильную пищу только потому, что я лучше и легче себя чувствую. Вы только попробуйте - и поймете, как это здорово.

cindycrawford Синди Кроуфорд почти не снимается для журналов, исключение - эксклюзивные съемки в известных журналах.

- С возрастом я начала просыпаться с отекшим лицом, хотя раньше у меня не было подобных проблем. Тогда я убрала из своего рациона все, что этому способствует. Так, суши я теперь ем только с лимоном, а не с соевым соусом. И кстати, так даже вкуснее. Мой сын последовал моему примеру и теперь делает только так. Также я перестала пить вино, потому что после него у меня опухают веки. К счастью, после текилы такого не происходит, мой муж производит превосходную текилу.

cindycrawford Даже без макияжа Синди Кроуфорд выглядит великолепно.

- Около 20 лет назад я познакомилась с женщиной, которая регулярно делает упражнения для шеи. Она объяснила мне, что если держать эти мышцы в тонусе, то с возрастом это еще и поможет сохранить нормальный овал лица. Я включила эти упражнения в свою программу тренировок, там все просто. Лягте на спину, подборок направлен вверх. Теперь немного приподнимите голову и начинайте прижимать подбородок к груди, затем верните голову в первоначальное положение, но не опускайте голову на пол, держите на весу. Я делаю три подхода по 10 повторений, но можно и меньше или больше. Я чередую это упражнение со следующим. Также лягте, приподнимите чуть-чуть голову и, не опуская ее на пол, начинайте повороты: вправо - прямо - влево - прямо. И в этом случае три подхода по 10 раз.

- У меня нет какого-то особого секрета продления молодости. Думаю, я выгляжу так благодаря тому, что долгие годы я ухаживала за собой, своим лицом и телом. Я никогда не была party-girl, я не курю, занимаюсь спортом в течение 25 лет, регулярно пью воду, всегда использую солнцезащитный крем и ухаживаю за кожей. 80 процентов того, что я ем, - здоровая, полезная пища. Но, пожалуй, главный секрет - это жить с чувством благодарности за то, что имеешь. Когда ты благодарен, ты просто не можешь чувствовать себя несчастным. Настоящая красота - это энергия, которую ты излучаешь.