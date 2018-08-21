СЕГОДНЯ 07:05 2018-08-21T12:22:15+03:00

Дорога ложка. Сколько мы переплачиваем за еду?

Вероника Борисенкова и Сергей Краснов разбираются в этом вопросе с экспертами в эфире программы «ПодЗарядка» на Радио «Комсомольская правда» и ищут способы, как сэкономить без потери качества продуктов

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Главные темы:

- Хоть стой, хоть падай. В Карелии пенсионеры залатали дырявую крышу баннером с губернатором.

- Давайте обсудим. Дорога ложка. Сколько мы переплачиваем за еду? Есть вещи, на которые мы тратим много денег, при этом их себестоимость в десятки (а то и в сотни) раз меньше! Есть ли смысл в таких тратах и как нас обманывают продавцы и производители? Будем разбираться!

- Голы, очки, секунды.

- Хоть стой, хоть падай. Геи взяли штурмом отделение полиции в Ереване и избили стражей порядка.

- Дави на газ. Ауди Джеймса Бонда можно будет купить. Дорого! Какой штраф грозит водителю за стоянку на берегу озера или речки. Топ-10 самых продаваемых отечественных машин.

- В Госдуме пройдут парламентские слушания по совершенствованию пенсионного законодательства. Кем работать на пенсии? Названы популярные профессии работающих пенсионеров.

- Экспедиция КП "Вниз по матушке, по Волге": прямое включение!

- Инспектор гаджетов. Вернутся ли в нашу жизнь кнопочные телефоны?

- Коридоры власти.

- Обзор прессы.