Дорога ложка. Сколько мы переплачиваем за еду?
Главные темы:
- Хоть стой, хоть падай. В Карелии пенсионеры залатали дырявую крышу баннером с губернатором.
- Давайте обсудим. Дорога ложка. Сколько мы переплачиваем за еду? Есть вещи, на которые мы тратим много денег, при этом их себестоимость в десятки (а то и в сотни) раз меньше! Есть ли смысл в таких тратах и как нас обманывают продавцы и производители? Будем разбираться!
- Голы, очки, секунды.
- Хоть стой, хоть падай. Геи взяли штурмом отделение полиции в Ереване и избили стражей порядка.
- Дави на газ. Ауди Джеймса Бонда можно будет купить. Дорого! Какой штраф грозит водителю за стоянку на берегу озера или речки. Топ-10 самых продаваемых отечественных машин.
- В Госдуме пройдут парламентские слушания по совершенствованию пенсионного законодательства. Кем работать на пенсии? Названы популярные профессии работающих пенсионеров.
- Экспедиция КП "Вниз по матушке, по Волге": прямое включение!
- Инспектор гаджетов. Вернутся ли в нашу жизнь кнопочные телефоны?
- Коридоры власти.
- Обзор прессы.
Дорога ложка. Сколько мы переплачиваем за еду?