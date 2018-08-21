2018-08-21T16:18:28+03:00
Спорт

Футболист голландского "Аякса" Нури пришел в сознание после того, как год пробыл в коме

21-летний игрок, который считался будущей звездой, учится вновь говорить [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Абдельхак Нури.Абдельхак Нури.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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21 августа стало известно о том, что молодой футболист голландского клуба "Аякс" Абдельхак Нури, который является воспитанником команды, пошел на поправку после годичного пребывания в коме. Прошлым летом у него случился приступ аритмии во время товарищеской игры с "Вердером".

Роковой матч против "Вердера" летом 2017 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роковой матч против "Вердера" летом 2017 года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как ни старались врачи, они не смогли быстро поставить на ноги игрока, которого считали невероятно талантливым. Как показали обследования, у Нури были диагностированы необратимые изменения в работе головного мозга. Как говорили врачи, был риск, что он никогда не сможет вновь открыть глаза.

В поддержку молодого игрока в Голландии состоялось немало акций - на матчах национального чемпионата и голландской сборной. Буквально вся страна следила за этой историей и миллионы фанатов желали выздоровления Абдельхаку Нури.

Акция в поддержку Нури, который год находился в коме. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Акция в поддержку Нури, который год находился в коме.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нури стал футболистом голландского "Аякса" в 9 лет в 2005 году. И в сезоне 2016/2017 провел первые матчи во взрослой команде. Летом 2017 года его стали уже плотнее привлекать к тренировкам с овновным составом, однако в роковой игре, которая прошла 8 июля 2017 года, произошла трагедий.

Итальянский футболист Марио Балотелли в майке с надписью "Будь сильным" в поддержку Нури. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Итальянский футболист Марио Балотелли в майке с надписью "Будь сильным" в поддержку Нури.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Родной брат футболиста в интервью голландским СМИ заявил:

- Ему стало гораздо лучше. Он не может двигаться и прикован к кровати. Он может двигать только головой, но не телом. Мы теперь даже можем общаться с ним, и он понимает нас. Можно даже попросить его подтвердить что-то движением брови.

Семья футболиста радуется чудесной новости, как и все болельщики, следившие за судьбой Абдельхака Нури. За свою карьеру он сыграл 15 матчей и забил 1 гол за взрослую команду "Аякса". Но сейчас все рады просто тому, что он наконец-то пришел в себя.

Роковая травма Абдельхака Нури .

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