Миссис Россия-2018 Анна Телегина: Меня в детстве всё время дразнили «шпалой». И я мечтала всем доказать, что я красивая женщина!
Самая красивая мама России, которая воспитывает двоих сыновей и сортирует мусор, пришла в студию Радио «Комсомольская правда»!
Анна Телегина очень эффектная девушка Фото: vk.com (фото со страницы героя публикации)
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Миссис Россия-2018 Анна Телегина: Меня в детстве всё время дразнили «шпалой». И я мечтала всем доказать, что я красивая женщина!
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