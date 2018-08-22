Три года назад боевики контролировали 92% Сирии, сейчас — 4%

СЕГОДНЯ 19:03 2018-08-22T19:14:34+03:00

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26 августа исполняется три года с момента переброски российских ВКС в далёкую южную страну. Именно в те дни президент Сирии Башар Асад попросил Москву помочь в борьбе с боевиками, подступившими уже вплотную к Дамаску. Тогда некоторые «эксперты» посчитали наше вмешательство авантюрой и чуть ли не «вторым Афганистаном». Но сегодня Минобороны РФ выпустило отчёт с промежуточными итогами операции.

Военная операция ВС РФ в Сирийской Арабской Республике итоги в цифрах.

Итак, к осени-2015 под контролем правительственных войск находилось лишь 8% страны. А сегодня — пропорция обратная: освобождено 1411 городов и сёл, в руках бандитов — только 4% территории. Ликвидировано 830 «полевых командиров» и более 86 тысяч боевиков. В итоге и многие беженцы, от которых так страдала Европа, потихоньку потянулись домой.

Реальный боевой опыт получили свыше 60 тысяч наших солдат и сотни генералов. Каждый четвёртый из этих военнослужащих удостоен боевых наград. Удары по объектам террористов наносили подлодки, самолёты (в том числе с нашего авианосца «Адмирал Кузнецов») и даже ракетные катера из далёкой Каспийской флотилии. «Крещение огнём» прошли свыше 200 новых образцов оружия. Неудивительно, что портфель зарубежных заказов на российское вооружение после такой «демонстрации мощи» достиг $45 миллиардов, а Кремль заявил о себе как о самом влиятельном в мире «экспортёре стабильности», который союзнические обязательства всегда выполняет.

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