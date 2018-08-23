Госдума шлифует сферу ЖКХ

СЕГОДНЯ 14:00 2018-08-23T14:06:36+03:00

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В Госдуме продолжается разработка поправок к законам, регулирующих «правила игры» в жилищно-коммунальном хозяйстве. Чего ждать? Рассказал заместитель председателя Комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел КАЧКАЕВ.

Костяк принят

- Павел Рюрикович, с 2012 года идет реформа коммунального законодательства, направленная на ликвидацию белых пятен, наведения порядка в сфере управления многоквартирными домами и взаимодействия собственников. Каких успехов удалось достичь?

- За минувшие шесть лет приняты законы по проведению капитального ремонта, дальнейшему переселению людей из аварийного жилья в новые дома, лицензированию управляющих организаций, ограничению роста коммунальных платежей, которые существенно навели порядок в этой сфере. Не позволили и дальше наблюдать, как разваливаются наши дома, мириться с тем, как нечистоплотные управляющие компании и продавцы коммунальных ресурсов наживаются на гражданах. В основном костяк законов уже принят. Сейчас же идет процесс шлифования уже принятого.

- Что дошлифовываете?

- Осенью Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ рассмотрит законы, которые касаются полномочий общих собраний домов и формы их проведения. Планируется принять документ о том, кто и как должен следить за газовым оборудованием внутри квартир, рассмотрим вопрос о микродолях собственников квартир - из-за неурегулированности данного вопроса страдает большое количество людей, а многие из них оказываются на улице без жилья.

Делегат от собственников

- Перечисленные вами вопросы давайте обсудим более детально. Собственники жилья на самом деле часто жалуются на слишком жесткие правила организации общих собраний...

- Я согласен с вами. Провести общее собрание дома крайне трудно, особенно в больших многоквартирных домах. Законопроектом предлагается узаконить процедуру представления делегата из числа соседей от жильцов, которые не могут присутствовать по разным причинам на общих собраниях домов. Делегаты голосуют на общем собрании собственников помещений в виде конференции тем количеством голосов, которые принадлежат собственникам помещений, от которых они выступают. Принятие этого законопроекта позволит значительно упростить принятие решения общим собранием, позволит гражданам через доверенное лицо принимать участие в решении важных вопросов управления домом, что в итоге позволит значительно сократить фальсификации протоколов общих собраний многоквартирных домов.

Другим законопроектом предусматривается, что общее собрание собственников квартир может проводиться с использованием Государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ в очно-заочной форме. На первом собрании выбирается администратор, который впоследствии формирует повестку общего собрания, размещает сообщения о приеме предложений в повестку дня и информирует граждан о проведении общего собрания собственников, осуществляет сбор и размещение в ГИС ЖКХ или иной информационной системе решения собственников помещений по вопросам повестки дня. Законопроект предусматривает определенные сроки для каждой из процедур собрания, если они не определены общим собранием собственников. Это делается для того, чтобы искоренить практику проведения общих собраний каждые два дня или, наоборот, мотивировать граждан на проведение общих собраний хотя бы в установленные законопроектом сроки.

За минувшие шесть лет приняты законы по проведению капитального ремонта, которые существенно навели порядок в этой сфере.

Доля – сантиметры

- В весеннюю сессию Госдума приняла в первом чтении законопроект о микродолях, предусматривающий регистрацию людей по месту жительства только в том случае, если это позволяет сделать размер жилплощади. Насколько этот документ актуален?

- Законопроект направлен на предотвращение злоупотреблений, в результате которых возникает долевая собственность, которая не позволяет использовать квартиру по назначению - для проживания. Эта проблема особенно актуальна при, например, расселении аварийного дома. Оказывается, доля собственника может составлять 1/100 или несколько квадратных сантиметров. Законопроектом устанавливается общее правило - доля в праве общей собственности на жилые помещения не может быть меньше, чем учетная норма предоставления жилого помещения, которая в каждом регионе своя. Это ограничение не распространяется на супругов, детей и родителей или в том случае, когда право общедолевой собственности вступает в силу закона.

Нужно отметить, что институт регистрации по месту проживания и по месту пребывания не имеют никакого отношения к этому законопроекту. Речь идет только о праве собственности.

- Очень серьезный аспект - вопрос эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО и ВКГО). Есть ли здесь какие-то подвижки?

- Одна из основных причин большинства аварий в домах с газовым оборудованием - его неудовлетворительное состояние или ненадлежащая эксплуатация. В настоящее время ответственность за это целиком лежит на собственнике квартиры. Но, как правило, собственники часто проявляют халатность, не заключая договоры обслуживания со специализированными организациями, не допуская в свое жилище специалистов, которые должны осматривать газовое оборудование, подвергая тем самым опасности себя и своих соседей. В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса РФ управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан. В этой связи депутатами предлагается внести изменения в статью ЖК РФ, согласно которым управляющая организация должна будет организовывать осмотры ВДГО и ВКГО. Они будут обязаны заключать договоры на техобслуживание со специализированными организациями, которые проконтролируют состояние газового оборудования в доме. Эти специализированные организации должны иметь разрешение на допуск к такого вида обслуживанию населения, а также отвечать за качество произведенных работ.

Сейчас депутаты обсуждают поправки, которые запрещают микродоли квартиры и упрощают процедуру общего голосования собственников жилья.

КСТАТИ

Управляет, устанавливает тарифы

- Слышал, что в Госдуму внесен законопроект об управлении малоэтажными жилыми комплексами. На что будет сделан упор?

- Изменениями в Жилищный кодекс мы надеемся устранить пробелы в законодательстве по управлению общим имуществом в коттеджных поселках, которых у нас становится все больше. Сейчас управляющие организации, которые, как правило, представляют застройщиков коттеджного поселка, устанавливают правила и тарифы за сбор и вывоз мусора, обслуживание инженерных сетей как им заблагорассудится. Законопроектом предлагается собственникам домов выбрать на общем собрании один из трех видов управления (как и в многоквартирных домах), устанавливается порядок определения общего имущества в доме, правила по его содержанию и проведению общего собрания.

- В Госдуме обсуждаются изменения в закон «О водоснабжении и водоотведении». Чем это обусловлено?

- Необходимо законодательного урегулировать понятие «нецентрализованные системы водоотведения» - пруды, накопители, испарители, выгребные ямы и т. д., куда сбрасываются сточные воды. Такие нечистоты в итоге также должны сбрасываться в централизованную систему водоотведения, так как в противном случае возникает риск загрязнения окружающей среды или нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Деятельность таких организаций, которые принимают сточные воды и не являются централизованными системами водоотведения, также должна считаться водоотведением и регулироваться нормами закона, поэтому в законопроекте мы также устанавливаем правила принятия тарифов на эту услугу.