«Бить немцев по-сталинградски!»: Минобороны обнародовало ранее засекреченные материалы о битве на Курской дуге

СЕГОДНЯ 14:44 2018-08-23T15:13:14+03:00

Изменить размер текста: A A

75 лет назад освобождением Орла, Белгорода и Харькова завершилось одно из самых масштабных сражений Великой Отечественной войны - на Курской дуге. Фашисты уже не смогли оправиться после сокрушительного поражения, и с августа 1943 года инициативой полностью завладела Красная армия, развернув контрнаступление по всем фронтам.

В день Воинской славы - 23 августа - Минобороны опубликовало рассекреченные документы той эпохи. В них - и горечь первых поражений, когда под натиском танковой армады врага приходилось оставлять свои позиции. И радость первых побед, когда хваленые немецкие «Тигры» оказались не такими уж неуязвимыми. Был издан даже приказ о том, как именно надо бить тяжелый фашистский Т-6. Некоторые, ранее неизвестные детали публикуем сегодня.

Минеры-диверсанты

Даже когда противник начал оставлять свои позиции, советское командование действовало по принципу «чтобы земля под ногами горела». Отступление для немцев не было легкой прогулкой.

«Шире практиковать засылку групп саперов и минеров в тыл противника на тактическую глубину не только для разведки, но и для диверсий», - говорится в одном из приказов по инженерным войскам.

Распоряжение начальника инженерных войск Центрального фронта от 10 августа 1943 г. о засылке групп минеров в тыл противника.Фото: Министерство обороны РФ

Им предписывалось минировать выходы из деревень, подъезды к наблюдательным и командным пунктам, подходы к мостам, а также сжигать и взрывать небольшие мосты и склады с боеприпасами. При этом диверсионным группам разрешалось оставаться в тылу до подхода наших войск.

Схема действий 12-го гвардейского батальона минеров в тылу противника с 25 июля по 09 сентября 1943 г.Фото: Министерство обороны РФ

«Не успокаиваться»

Несмотря на перехваченную инициативу, командование предупреждало бойцов Красной армии не поддаваться шапкозакидательским настроениям. Вот что говорилось в приказе по Брянскому фронту:

«...Не зазнаваться и не успокаиваться достигнутыми успехами, а еще более энергично развивать наступательные действия, памятуя, что Родина и великий Сталин дали нам наказ: истребить оккупантов и быстрей отчистить родную землю от поганой немецкой нечисти... ...Бить немцев по-сталинградски, не давать им покоя ни днем, ни ночью...»

И тут же - трогательное:

«...Проявлять сталинскую заботу о питании бойцов...». Война - войной, как говорится, а обед - по расписанию.

Приказ войскам Брянского фронта № 14 / 17 июля 1943 г. /Фото: Министерство обороны РФ

Приказ войскам Брянского фронта № 14 / 17 июля 1943 г. /Фото: Министерство обороны РФ

Приказ войскам Брянского фронта № 14 / 17 июля 1943 г. /Фото: Министерство обороны РФ

Псевдонимы генералов

Несмотря на повышенные меры секретности в документообороте, даже в приказах под грифом «Особо важно» из Ставки верховного главнокомандующего допускались дополнительные хитрости.

Приказ Сталина о проведении операции «Румянцев» по освобождению Харькова.Фото: Министерство обороны РФ

Приказ Сталина о проведении операции «Румянцев» по освобождению Харькова.Фото: Министерство обороны РФ

К примеру, в приказе Сталина о проведении операции «Румянцев» по освобождению Харькова силами Воронежского, Степного, Юго-Западного и Южного фронтов координация между ними возлагалась на неких товарищей Юрьева и Александрова. На самом деле, это были залегендированные Георгий Жуков и Александр Василевский.

Примеры героизма

На сайте Минобороны опубликованы также донесения и наградные представления, по которым можно судить о примерах героизма и самопожертвования русских воинов на Курской дуге.

«...Командир 1 танковой роты гвардии старший лейтенант Хрипач с 10 танками пошел по приказу командования в контратаку против 70 танков противника. В бою танкисты уничтожили 23 машины противника. Его экипаж уничтожил 4 танка противника. Лично тов. Хрипач подбил один тяжелый танк типа Т-6 («Тигр» - Ред.). Имея большой ожог правой руки, он еще через верхний люк танка вынес пять раненых танкистов...»

«...12 июля, когда батальон, переправившись через реку Ока, продвигался вперед, товарищ Ломакин совершил геройский поступок. В бою за овладение деревней Сивково продвижению наших частей препятствовал вражеский пулемет. Товарищ Ломакин, презирая смерть, приблизился к вражескому пулемету и своим телом прикрыл амбразуру, выведя таким образом из строя вражеский пулемет...»

Наградной лист на Героя Советского Союза Алексея Максимовича Ломакина.Фото: Министерство обороны РФ

Наградной лист на Героя Советского Союза Алексея Максимовича Ломакина.Фото: Министерство обороны РФ

А в наградном листе на ефрейтора Кузьму Бисарева командир части записал, что за несколько дней июльских боев наводчик 45-мм орудия уничтожил 26 немецких танков.

«К переднему краю нашей обороны двинулись 65 тяжелых танков при поддержке автоматчиков. Казалось, ничто не сможет остановить бронированную стену, но товарищ Бисарев смело, выкатив свое орудие на открытую позицию, начал в упор расстреливать фашистские танки, подпуская их на 75 метров. Танки вспыхивали и горели на пути к нашим боевым порядкам...

...В конце боя орудие товарища Бисарева вышло из строя. Тогда воин-герой взял винтовку и истребил в этот день 27 немцев...

...Достоин присвоения звания Героя Советского Союза...».

Наградной лист на Героя Советского Союза гвардии ефрейтора Кузьму Федоровича БисареваФото: Министерство обороны РФ