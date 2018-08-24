СЕГОДНЯ 07:05 2018-08-24T13:36:58+03:00

Здравствуй, школа, новый год! Сколько стоит собрать ребенка в первый класс?

Вероника Борисенкова и Сергей Краснов подсчитывают вместе с экспертами и слушателями в эфире программы «ПодЗарядка» на Радио «Комсомольская правда»

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Главные темы:

- Все ближе новый учебный год, и конец августа - время полной боевой готовности к школе, во всяком случае у родителей. сколько всего нужно купить! Несколько комплектов школьной формы, ранцы-рюкзаки, канцелярку, обувь и прочее-прочее-прочее. Именно в последние выходные августа родители стараются закупить все необходимые товары. Как правильно собрать? На чем сэкономить? Что обязательно нужно первоклашке, а чего можно не покупать?

- Обзор прессы.

- Немалую сумму придется заплатить и за букет учителю на День знаний, так как цены на цветы перед 1 сентября взлетают до небес. В среднем достаточно скромный букет обойдется в 1,5–2 тысячи «деревянных». Правда, многим владельцам дачных участков на этом пункте удается значительно сэкономить, срезав в подарок педагогу собственные георгины или гладиолусы.

- Инспектор гаджетов.

- Дави на газ. Российских автолюбителей хотят чипировать.

- Проблема школьных обедов сегодня стоит достаточно остро. В одних школах питание детей стоит нереально дорого, а его качество оставляет желать лучшего, а в других детей не кормят вообще. Поэтому родители все чаще задумываются, что дать ребенку в школу на обед, чтобы он получил максимум полезных и питательных веществ из школьного ланча. Разбираемся, какую пищу положить ребенку с собой, чтобы это было не только питательно, но и полезно.

- Наша экспедиция "Вниз по матушке по Волге": прямое включение!

- Дави на газ. Начался выпуск нового седана Kia Cerato. На «китайцев» будет действовать гарантия 1 000 000 километров.

- По сравнению с аналогичными исследованиями 2016-2017 годов, качество школьной формы на российском рынке улучшилось на 20%. Никаких нарушений по усадке тканей после стирки, наличию токсичных веществ, качеству пошива и прочности на этот раз обнаружено не было.

- Коридоры власти. Президент России Владимир Путин встретится с лидерами Абхазии и Южной Осетии.