Собчак сфотографировалась в стиле ню: а вместо трусов – книга

СЕГОДНЯ 20:12 2018-08-24T20:15:38+03:00

Не о том, думаете, господа, а надо о высоком Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Изменить размер текста: A A

Казалось бы после того как Ксения Собчак вышла замуж время откровенных фотосессий и провокационных снимков прошло, все-таки не тот статус, да и не престало молодой матери щеголять обнаженной, однако, на отдыхе на Сардинии телеведущую, видимо, расслабило настолько, что она вспомнила добрые, старые времена. И решила, как пишут сейчас, хайпануть. Звезда опубликовала снимок, где сфотографировала свой живот, обнаженные ноги, а нижнее белье заменила книга. Мол, не о том, думаете, господа, а надо о высоком.

xenia_sobchak А что читаете этим летом вы?

- А что читаете этим летом вы? – гласит подпись к снимку.

За час пост с момента публикации поста его лайкнули больше 40 тысяч человек, многие из них снимок и прокомментировали. Мол, разве можно такую обнаженку? Правда, нашлись и те, кто догадался, что на фото вовсе не молодая мать, а ее маленький сын Платон, с которым, несмотря на его юный возраст, она читает уже серьезные книги.