Почему ковер "Ростова" покорил футбольный мир, став новым символом клуба в наступившем сезоне

СЕГОДНЯ 15:20 2018-08-25T15:25:17+03:00

Всего одна деталь домашнего атрибута сделала клуб с берегов Дона еще более узнаваемым во всем мире

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На старте нового футбольного сезона футбольный клуб «Ростов» выиграл четыре матча из пяти и входит в число лидеров Премьер-Лиги. Однако вот уже почти неделю желто-синих клуб не сходит с уст болельщиков не только России, но и всего мира. Футбольный мир в одночасье покорил обычный ковер из Ростова-на-Дону.

КАК КОВЕР ПОЯВИЛСЯ В РОСТОВЕ

Вся история началась 19 августа вечером. Во время телетрансляции матча «Ростов» - «Енисей» после первого гола камера выхватила на фан-секторе хозяев болельщика, который радостно сотрясал ковром после забитого мяча. Скриншот прямо во время игры молниеносно разошелся по соцсетям. «Ростов» одержал разгромную победу со счетом 4:0, и после игры все начали шутить, что, мол, в ковре - сила! Благо что после этого успеха ростовчане поднялись в тройку лучших в турнирной таблице.

В клубе оперативно отреагировали на этот случай и после матча написали в клубном Твиттере:

- 500 лайков и мы постелем такой на нашей базе.

И буквально на следующий же день поиски того самого ковра увенчались успехом.

Хозяином ковра оказался болельщик команды Алексей Кумовской. Он и поведал историю появления ковра на стадионе "Ростов-Арена", который летом принимал матчи ЧМ-2018.

- Были сомнения, пустят ли меня на трибуну, но в итоге прошёл рамку обыска. Служба безопасности просто попросила развернуть ковёр, они посмотрели, улыбнулись и сказали: «Добро пожаловать».

К слову, позднее появилась информация о том, что за пронос ковра на стадион РФС хочет наказать ростовчан. Однако же потом решили, что никаких санкций применять не стоит. С ковром охотно фотографировались капитан клуба Александр Гацкан, главный тренер Валерий Карпин. И конце концов ковер постелили на клубной базе.

КОВЕР ЛУЧШЕ ХАМОНА!

Проигравший со счетом 0:4 тот самый матч красноярский «Енисей» шутливо намекнул в Твиттере после игры, мол, ковер забрали у Алладина. И только магия не позволила влететь мячу в ворота ростовчан в той самой игре. Футбольный портал Squawka прям так и пошутил у себя в соцсетях: «Звонил Алладин, просил вернуть ковер».

Это произошло уже после следующего шага ростовчан. Они решились сделать четвертый комплект формы на сезон — в цветах ковра! Первый официально у них — желтый, второй — синий, третий — черный. За первые дни более пятиста предзаказов на форму поступило в клуб. И вскоре он появился в клубном интернет-магазине команды.

«Дайте два!» - увидев картинку в Твиттере, написал игравший в Ростове-на-Дону аргентинский форвард Эктор Бракамонте.

Прославившийся не так давно формой в цветах хамона клуб третьей испанской лиги "Гихуэло" тоже вышел на связь с ростовчанами в Твиттере:

- Хорошая попытка, но хамонета всегда будет номером один.

На что южане парировали:

- Мы планируем съесть ваш хамон на нашем ковре. Мы могли бы приехать в Испанию, чтобы тренироваться зимой. До встречи!

Алексей (справа) дарит свой ковер ФК "Ростов". Слева - капитан команды Александр Гацкан.

«КОВРОВОЙ» ПРЕМЬЕРЫ В ТУЛЕ НЕ ПРОИЗОШЛО

И вот «Ростов» едет в Тулу за сутки до матча. В соцсетях появляются первые фото людей в футболках с ковром. Один из работников пресс-службы, а затем уже и защитник клуба Дмитрий Скопинцев презентуют модную новинку. Огонь хайпа продолжает разгораться.

В день матча «Ростова» с тульским «Арсеналом» в клубных соцсетях дончан появляется традиционная запись о том, в каких цветах будут играть команды предстоящий поединок. И тут внезапно на стуле рядом с желтыми шортами ростовской команды появляется та самая, форма в цветах ковра! Многие даже поверили этой штуке «Ростова», написав, что они выйдут играть в цветах ковра на матч. Но все же они появились в своем основном, желтом комплекте формы на эту игру. «Ковровой» формы навряд ли бы зрители увидели — все потому, что она не достаточно контрастна на фоне красно-желтой, в которой готовились выйти на поле футболисты тульского «Арсенала».

КОВРОМ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ «СОЧИ»

Старт поединка в Туле - на гостевом фан-секторе появляется тот самый счастливый ковер, о котором еще неделю назад никто не знал. И итогом поединка становится четвертая в пяти стартовых матчах победа «Ростова» в начале сезона. Ростовчане увезли выигрыш 1:0 у тульского «Арсенала», а после матча главный тренер команды Валерий Карпин пришел на пресс-конференцию в футболке цветов ковра.

- Футболки с ковром помогают теперь «Ростову»? - спросили у него журналисты.

- Посмотрим. Вообще теперь можно не тренироваться, майки наденем и все, - засмеялся Карпин, намекая на то, что так и можно будет дальше побеждать соперников по чемпионату России.

Чуть позднее в ночи в Твиттере футбольного клуба «Сочи», который выступает в Футбольной национальной лиге, появилась запись, обращенная к ростовчанам:

- Ребят, по-братски, дайте ковер погонять. Два матча выиграть не можем, ну очень надо.

На что сочинцам посоветовали:

- «Сочи», ну е-мое, так дела не делаются. Нужна своя фишка. Принесите на стадион мангал!

31 августа «Ростову» предстоит сыграть следующий матч в чемпионате России. Дома они примут казанский «Рубин». В этот вечер можно будет выяснить, какой же из двух футбольных талисманов - четки Курбана Бердыева или же ковер "Ростова".

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