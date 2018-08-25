2018-08-25T16:31:18+03:00
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"Медовуха Фест" в Суздале: Накормят, напоят и кино покажут

7 и 8 сентябре в Суздале туристов ждут на гастрономический праздник "Медовуха Фест"
Юлия СМИРНОВА
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Главным героем, как понятно из названия, станет традиционный русский напиток на медуГлавным героем, как понятно из названия, станет традиционный русский напиток на медуФото: Предоставлено организаторами
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В Суздаль туристов в общем-то и так зазывать не нужно - городок с 11-тысячным населением приезжает по миллиону гостей в год. Но в выходные 7 и 8 сентября есть дополнительный повод отправиться в древний город на Золотом кольце: в Суздале пройдет гастрономический фестиваль "Медовуха Фест".

Главным героем, как понятно из названия, станет традиционный русский напиток на меду. Туристов приглашают поучаствовать в народной дегустации и выбрать самую вкусную медовуху. Вариантов её и рецептов много. Кстати, в Суздале праздник проходит не случайно (а нынешний фестиваль уже третий). Именно здесь был открыт в 1851 году один из первых медоваренных заводов России, возрождённое производство работает и сейчас.

В Суздале пройдет гастрономический фестиваль "Медовуха Фест" Фото: предоставлено организаторами

В Суздале пройдет гастрономический фестиваль "Медовуха Фест"Фото: предоставлено организаторами

К медовухе фермеры Владимирской области обещают привезти сыры, варенья и соленья. Будет дичь. Шеф-повара на мастер-классах научат готовить свои любимые блюда. Звездой этой части программы будет Пол Кэрролл, шеф, работавший в мишленовских ресторанах Лондона и Дублина. В Суздале обещает готовить блюда из очень простых и доступных продуктов.

В Суздаль приедут 11 ресторанов на колесах (обычно их называют фудтраки, но с традиционным русским напитком это слово плохо сочетается) проекта "Гастрономическая карта России". Во время чемпионата мира по футболу рестораны исколесили 12 тысяч километров - между городами, принимавшими мундиаль. В Суздале - продолжение банкета.

7 и 8 сентябре в Суздале туристов ждут на гастрономический праздник "Медовуха Фест" Фото: организаторы фестиваля

7 и 8 сентябре в Суздале туристов ждут на гастрономический праздник "Медовуха Фест"Фото: организаторы фестиваля

Для тех, кто останется ночевать в Суздале, вечером ещё одно развлечение - киносеансы под открытым небом.

Как добраться: из Москвы на автобусе (4,5 часа, билет от 550 рублей в одну сторону), либо поездом или электричкой до Владимира (самый быстрый идет 1 час 40 минут, билет от 1110 рублей) оттуда 30 км на автобусе до Суздаля. Во время "Медовухи Фест" из центра Владимира в парк 950-летия Суздаля, где пройдёт фестиваль, будут ходить бесплатные автобусы.

На автомобиле от Москвы – 220 км.

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