2018-08-26T14:30:33+03:00
Картина недели

В Литве боятся, что Россия "использует в своих целях" отток населения из Прибалтики

Известный политолог Надана Фридрихсон обсуждает заявление Парламента Чехии о вводе войск в 1968 году, предложение Ангелы Меркель урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе и угрозы для Виктории Скрипаль, племяннице Сергея Скрипаля
Иван ПАНКИННадана ФРИДРИХСОН
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В Литве боятся, что Россия "использует в своих целях" отток населения из ПрибалтикиВ Литве боятся, что Россия "использует в своих целях" отток населения из Прибалтики
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В Литве боятся, что Россия "использует в своих целях" отток населения из Прибалтики

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