В Литве боятся, что Россия "использует в своих целях" отток населения из Прибалтики
Известный политолог Надана Фридрихсон обсуждает заявление Парламента Чехии о вводе войск в 1968 году, предложение Ангелы Меркель урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе и угрозы для Виктории Скрипаль, племяннице Сергея Скрипаля
В Литве боятся, что Россия "использует в своих целях" отток населения из Прибалтики
Изменить размер текста:
В Литве боятся, что Россия "использует в своих целях" отток населения из Прибалтики
00:00
00:00