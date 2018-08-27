2018-08-27T15:37:07+03:00
Главное - вовремя

Сам себе режиссёр: почему российский турист отказывается от экскурсоводов на отдыхе

Александра Кочнева и Михаил Антонов обсуждают главные летние темы в эфире программы «Главное - вовремя» на Радио «Комсомольская правда»
Михаил АНТОНОВАлександра КОЧНЕВА
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Ежедневное утреннее информационно-развлекательное к жизни побудительное шоуЕжедневное утреннее информационно-развлекательное к жизни побудительное шоу
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Главные темы:

- Каждый второй российский турист готов стать сам себе экскурсоводом.

- Более половины работодателей отказывают кандидатам после просмотра их профайлов в соцсетях.

- Эксклюзив "КП": София Ротару упала в обморок и потеряла память.

- Заблудиться в лесу и не растеряться: истории и советы.

- Наша экспедиция "Вниз по матушке по Волге": прямое включение!

- "Продлить детство": родители не отдают детей в школу пока не исполнится ровно 7 лет.

- Обзор прессы.

- Коридоры влсти с Дмитрием Смирновым.

- Новости спорта с Андреем Вдовиным.

- Лето уходит… Наступает депрессия. Врачи предупредили об осенней депрессии.

Сам себе режиссёр: почему российский турист отказывается от экскурсоводов на отдыхе

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