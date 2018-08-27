Сам себе режиссёр: почему российский турист отказывается от экскурсоводов на отдыхе
Главные темы:
- Каждый второй российский турист готов стать сам себе экскурсоводом.
- Более половины работодателей отказывают кандидатам после просмотра их профайлов в соцсетях.
- Эксклюзив "КП": София Ротару упала в обморок и потеряла память.
- Заблудиться в лесу и не растеряться: истории и советы.
- Наша экспедиция "Вниз по матушке по Волге": прямое включение!
- "Продлить детство": родители не отдают детей в школу пока не исполнится ровно 7 лет.
- Обзор прессы.
- Коридоры влсти с Дмитрием Смирновым.
- Новости спорта с Андреем Вдовиным.
- Лето уходит… Наступает депрессия. Врачи предупредили об осенней депрессии.
Сам себе режиссёр: почему российский турист отказывается от экскурсоводов на отдыхе