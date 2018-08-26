Сергей Хрущев: И после смерти Маккейна Вашингтон Россию не полюбит

СЕГОДНЯ 18:10 2018-08-26T18:34:02+03:00

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- Сергей Никитич, не стало сенатора Джона Маккейна (он скончался в минувшую субботу), ярого критика России. И наши политологи вот обсуждают - может, американская политика не будет теперь такой агрессивной в отношении Москвы, какой она была до этого?

- Маккейн ушел, но Маккейн и не делал сейчас американскую политику. Он уже давно был где-то у нее на обочине. И он просто сводил старые счеты с Трампом, который когда-то его переиграл. Который его обидел, хотя Трамп справедливо сказал, что, действительно, у Маккейна не было никаких других заслуг, кроме того, что он был военнопленным.

Сегодня политика…

- Напомним, - во время войны во Вьетнаме.

- Да, Маккейн был летчиком, был сбит. И его захватили в плен.

Но в плену он сидел очень комфортабельно, потому что вьетнамцы узнали, что его папа – адмирал и командующий Тихоокеанским флотом. Они плененного Маккейна пытались все время обменять. Он не хотел обмениваться, потому что, думаю, себя там чувствовал достаточно хорошо. И, к тому же, может, не знал, что будет делать дальше в Америке.

Но это неважно. Потом он сюда вернулся. Стал помощником у одного из сенаторов. И, побыв помощником, решил: я и сам могу избраться. И, в общем, он о себе мнил значительно больше, чего того стоил. И какое-то время - да, делал эту политику. (Американскую.) А последнее время - нет.

И, я думаю, что - повторюсь - теперь ничего не изменится.

И после смерти Маккейна Вашингтон Россию не полюбитФото: REUTERS

- Давайте это почетче объясним...

- Потому что, с одной стороны, антироссийская политика основывается на желании Клинтон объяснить, почему ее не избрали. Она не может принять, что ее просто не избрали сами американцы. И она должна на кого-то все это свалить. Ну, так сказать, "Путин виноват".

Второе - американцы, как всякая сверхдержава, пытаются наказать все государства, которые проявляют самостоятельность. А желание наказать Россию у них появилось не сейчас, а уже десять лет прошло с речи Путина в 2007 году.

- В Мюнхене.

- Но самое главное, что сегодня Трамп допустил большую ошибку.

- Разве только одну?

- Главную... Он считает, что если это - такая глупость, что его якобы "избрал Путин"...

- То есть - не до конца оценивает всю опасность этой глупой выдумки.

- В общем, Трамп согласился, чтобы сформировали независимую комиссию по расследованию этого "обстоятельства". А в Америке эта независимая комиссия выходит из подчинения президента. И теперь она ищет все, что угодно. Как бы Трампу объявить импичмент...

Так происходило с Никсоном, так происходило с Клинтоном, когда создали такую комиссию. И Старк, был такой юрист, начал с того, что разбирался, брал ли Клинтон взятки, будучи губернатором Арканзаса. А кончилось дело тем, что ему стали объявлять импичмент за Монику Левински.

И сейчас то же самое происходит... Но все это идет на фоне такой жуткой антироссийской истерии.

А на самом деле, сейчас уже в основном они там копают, из каких денег Трамп платил двум дамам. Если он платил из избирательного фонда, то это незаконно. И можно его к чему-то привлекать. И вокруг этого все будет идти.

А так как американцы искали все время, кого бы хоть в чем-то обвинить, а внутренне у них генетически неприязнь к России, - понятие, что Россия – это враг, до конца не исчезло.

А сейчас сформировалось и укрепилось заново то, что якобы Россия ведет агрессивную политику - она якобы захватила Крым, она будто бы вторглась в Сирию.

А на самом деле, американцы сами - это они так искренне считают - должны же всем этим управлять. Поэтому ничего не изменится. И будет продолжаться такая же антироссийская истерия.

- И как насчет санкций антироссийских?..

- Санкции, я думаю, Трамп бы отменил, но общее настроение такое, что его опять обвинят, что это еще один сигнал, что он - "у Путина под каблуком".

А так Россия мало кого интересует. И Трампа она не так уж сильно интересует...

- Если бы не интересовала - истерия бы не усиливалась бы...

- ... и я думаю, что ничего не будет меняться.

Их сейчас беспокоит Китай, потом еще больший враг у них - Иран, а Россия, опять же, "ведет себя плохо", дружит с Ираном.

- Вот!

- Поэтому нам (то есть, России. - А.Г.) рассчитывать на какие-то послабления или, вернее, потепления в российско-американских отношениях не стоит. Эта политика надолго. И, наверное, она будет происходить до конца этого срока Трампа, безусловно, до конца 2020 года. А там перевыберут Трампа или нет, никому не известно.

- Но импичмент-то Трампу не объявят?

- Я думаю, что Трамп хорошо понимает, что он не должен давать никаких показаний под присягой, за что могут объявить импичмент.

Но сейчас уже Мюллер-Маллер, так сказать, требует повестками, чтобы чуть ли не все служащие Белого Дома пришли к нему давать показания. И все говорят, что он должен вызвать повесткой так же и самого президента США, что, конечно, невозможно. Поэтому что - что они там накопают? Совершенно неизвестно.

- Мы, здесь, в России, уже привыкли и под санкциями нормально выживаем. Еще с хрущевских времен.

- В хрущевские времена, не забывайте, было другое государство. Мало того, что это была самодостаточная экономика, которая производила свои машины.

Во-первых, мы не занимали деньги в банках иностранных. Сейчас система совсем другая. И, конечно, жить под санкциями будет тяжело. И перестройка эта под независимую политику, если это удастся, она будет происходить болезненно и долго. И с потерями.

И второе. Во времена Хрущева было время реформ, когда страна подстраивалась под меняющиеся внешние условия. Сейчас, к сожалению, мы больше говорим о стабильности, о застое, а это не очень приятный сигнал. Но будем надеяться. Россия никуда не денется.

- У нас в России застоя нет, могу вас успокоить.

- Я не говорю, Александр, что есть застой. Я говорю, что есть сигналы наступления застоя. Видите? Я сегодня не вижу, чтобы происходила какая-то реформация на уровне экономики.

- Может, из-за океана это не видно. Но у нас происходит - то есть, реформируется - многое, многое меняется. Вы просто давно не были в России.

- Я давно не был в России. И я не буду затрагивать такую неприятную тему.

- Мы всегда ждем вас.

- Я буду в мае следующего года в Москве.

- Хорошо. Думаю, до мая свяжемся. Счастливо и удачи.

- До свидания, хорошо.