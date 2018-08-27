Звезда горела

СЕГОДНЯ 01:05 2018-08-26T23:29:48+03:00

На этой фотографии, сделанной в 1974-м, нападающие ЦСКА и сборной СССР Валерий Харламов (справа) и Борис Михайлов идут на тренировку. Годы славы и выдающегося успеха еще впереди... Фото: Viktor Budan/ТАСС

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Сколько времени с той поры утекло, новые поколения больших мастеров прошли перед нами, а все равно помним Харламова, не забываем. Да и как же забудешь, если хоть раз в жизни видел его в игре! Что это - талант? Да кто же спорит… Дар - темперамент, унаследованный от матери-испанки, вкупе с боевым русским азартом, который мы называем удалью? Конечно. И плюс ко всему - изумительное, виртуозное мастерство, техника изощренного эквилибриста, взрывная скорость, усиленная отвагой.

Что же случилось тогда на 73-м километре Ленинградского шоссе в далеком 81-м?.. На том самом километре, где он однажды едва не погиб в автомобильной аварии, после которой спортивную его карьеру большинство товарищей, медиков, спортивных начальников да и нас, просто любивших его, сочли законченной… А он выжил, выкарабкался и стал играть едва ли не лучше прежнего!

27 августа Харламов ехал на очередную тренировку, за рулем сидела жена. С ними - брат жены. Погода хорошая, ничто не предвещало беды.

Валерий ехал на тренировку в подавленном настроении. Была и причина: за два дня до того команда улетела на Кубок Канады, а его тренер не взял. Почему Тихонов так порешил - в объяснения он потом не вдавался, хотя и была всеми прежними тренерами уважаемая и почитаемая традиция: брать в ответственный тур даже и травмированных звездных хоккеистов - чтобы вдохновить команду и поддержать тех, кто не мог выйти на лед. Так включались в состав команды раненные в ледовых боях Мальцев, Капустин, Шадрин. Это делали еще и для того, чтобы ребята не чувствовали себя брошенными. Великое правило… А Харламова дома оставили, хотя он был в хорошей форме и вполне мог играть. Ладно, улетели. Валерию было чудовищно плохо в те дни.

На обгоне жена, как говорят теперь, не справилась с управлением, и машина на полной скорости, подобно снаряду, ударила во встречный грузовик…

Этот удар потряс всю страну. И не только нашу страну: Харламова знал весь мир, любивший хоккей. Вернувшиеся из того тура ребята рассказывали, что они совершенно опустошенными тогда вышли на лед.

Вот и думаешь теперь, спустя почти сорок лет: а ведь он бы остался жив, если бы полетел вместе с командой… Да если бы знать… Если бы хотя бы мимолетной искрой у тренера промелькнула мысль: возьми его и подари ему жизнь! Так ведь разве дано нам повлиять на судьбу…

Хорошо помню тот день, когда с тассовской ленты пришло сообщение о гибели Валерия Харламова - и это был шок. Первая мысль: никто никогда его не заменит. И другая мысль, следом за ней пришедшая: наверное, и не надо его заменять - даже и не потому, что он незаменим, а потому что - да, он ушел, но в нашей памяти остался по-прежнему яркой, негасимой звездой.