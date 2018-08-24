Радость от приятной покупки никаким ластиком не сотрешь из памяти

СЕГОДНЯ 10:30 2018-08-24T10:33:51+03:00

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Теперь с 21 августа по 8 октября в любимых универсамах рядом с домом за каждые 555 рублей в чеке покупатели сети могут получить «Стирателя» - ластик в виде одного из популярных героев фильмов MARVEL. В канун начала учебного года родители школьников и, конечно, в первую очередь сами школьники оценят это специальное предложение. Помимо практической пользы, ластики это и просто игрушка, которая наверняка порадует маленьких поклонников MARVEL. «Героя» также подарят покупателям и при приобретении товаров партнеров акции.

В итоге, участвуя в акции «Герои в «Пятёрочке», у всех желающих есть шанс собрать всю коллекцию героев MARVEL, которая состоит из 16-ти разноцветных ластиков в виде супергероев.

Единомышленниками и партнерами "Пятерочки" выступают компания Disney в России и СНГ и компания «TCC Ритейл Маркетинг». Акция в масштабе страны пройдет во всех магазинах сети под лозунгом «Собери суперкоманду!».

К ластикам предлагается также тематически оформленный школьный пенал и альбом, в которые удобно складывать не только ручки и карандаши, но и всю собранную коллекцию мультяшных персонажей - на зависть друзьям.

Но и это еще не все.

На все время акции на сайте и в мобильном приложении торговой сети, а также на отдельном промо-сайте стиратели.рф будут онлайн-игры, конкурсы, тесты, где можно щегольнуть своими знаниями по теме и даже получить за это приз. А главного победителя конкурса и его семью ждет поездка в парк развлечений – Диснейленд!

- Таким образом мы рады в очередной раз показать свое внимание к нашим покупателям, - сказала директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Александра Калюкина. - Прежде чем запустить эту программу, мы всерьез изучили покупательские предпочтения и надеемся, что визиты в наши магазины для многих станут еще приятнее. Мы благодарим наших партнеров за сотрудничество, а компанию Disney в России и СНГ отдельно - за вдохновение. Работать с таким брендом – бесценный опыт для нас.

Вадим Байков, генеральный директор Компании ТСС Ритейл Маркетинг, мирового лидера в разработке и проведении программ клиентской лояльности в розничной торговле так оценил проект:

- Программа лояльности «Стиратели» в Пятерочке – это отличный пример оптимального использования знаний о покупательских предпочтениях и силы лицензии для достижения целей, поставленных розничной сетью. Это уникальный проект для российского розничного рынка.