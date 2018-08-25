Шоу «ТАНЦЫ»: Дружинин согласился потерпеть Мигеля

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-24T20:15:12+03:00

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И снова «ТАНЦЫ»! Сергей Светлаков, который заседал в жюри с первого по четвертый сезон, теперь занимается собственным проектом на СТС. Так что шуток и ироничных замечаний в его исполнении больше не будет. В новых, уже пятых «ТАНЦАХ» сделали ставку на противостояние наставников. Теперь их трое - хореографы Егор Дружинин, Мигель и Татьяна Денисова. Очевидно, что станцевавшиеся в прошлом сезоне Мигель и Денисова будут симпатизировать друг другу. Дружинину, пропустившему четвертый сезон (Денисову в прошлом году как раз брали на его место), наверняка придется нелегко. Мигель и Егор вечно спорили - видимо, они и теперь будут шумно выяснять отношения.

Напомним, Егор Дружинин ушел год назад, громко хлопнув дверью. «Нельзя работать с коллегой, к которому не испытываешь уважения, - делился он с «КП», имея в виду, разумеется, Мигеля. - Когда мы начинали проект, я надеялся, что в нем все будет прозрачно, что это будет праздник танца, пронизанный духом здорового соперничества и взаимного уважения. Куда там! Развернулась настоящая война, в которой все средства хороши. Я пацифист, мне там не место. Накопилась усталость и от того, что ты все время должен прощаться с хорошими танцовщиками - участниками твоей команды. Подчас теряюсь, пытаясь объяснить им свое решение. Ведь оно не имеет отношения к тому, как они танцуют, а продиктовано подчас тем, что, к примеру, у девочки в финале меньше шансов, чем у парня, а у танцовщика из Молдавии меньше шансов победить, чем у участника из России...»

Острые отношения Егора и Мигеля - не часть сценария. Зрители чувствовали, что эти двое чуть ли не дерутся абсолютно искренне, и активно обсуждали их перепалки. Видимо, поэтому продюсеры приложили все усилия, чтобы вернуть Дружинина. Ради высоких рейтингов можно еще раз столкнуть амбиции молодого хореографа и принципы «ветерана».

Оба героя прилично зарабатывали и до проекта, но гонорары за шоу позволили им существенно улучшить жилищные условия. После прихода на «ТАНЦЫ» Мигель купил дом в Подмосковье, Егор Дружинин достроил свою загородную усадьбу. Так что им есть ради чего продолжить войну.

ПРАВИЛА

Ведет «ТАНЦЫ» по-прежнему Ляйсан Утяшева. Помогать наставникам отбирать танцоров на кастингах в этом году будут приглашенные члены жюри: балерина Анна Окунева, стендап-комик Юлия Ахмедова, танцовщица Елена Хворова, резидент Comedy Club Павел Воля и Ольга Бузова. На втором этапе после жесткого отбора останутся 35 человек, которых трое наставников разберут по командам (напомним, раньше команд было две). На третьем этапе будут отчетные концерты танцоров, каждую неделю зрители с жюри будут выбирать трех участников (по одному от команды), которые покинут проект. В финале победитель получит 3 миллиона рублей.

ТНТ. «ТАНЦЫ». С 25 августа по субботам, 21.00.