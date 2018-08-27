Каждому россиянину присвоят персональный кредитный рейтинг

СЕГОДНЯ 14:03 2018-08-27T14:03:38+03:00

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В бюро кредитных историй есть досье на любого заемщика. Обширный материал, иногда на сотни страниц, который надо изучать - сходу оценить благонадежность потенциального должника банк не сможет. За с 2019 года бюро кредитных историй будет само выводить более-менее четкий критерий - начнет присваивать россиянам персональный кредитный рейтинг. Он будет отражаться в виде некого балла, рассчитанного автоматически на основе разных параметров из кредитной истории. Наличия просрочек, уровня долговой нагрузки, количества запросов на проверку истории и так далее. Чем выше балл, тем больше вероятность получить займ.

- При этом нужно понимать, что даже очень высокий балл не является гарантией выдачи кредита, - предупреждает Николай Мясников, и.о. гендиректора Объединенного кредитного бюро. - Решение всегда остается за кредитором, который использует не только информацию из бюро, но и собственные системы оценки рисков.

Доступ к персональному кредитному рейтингу будет иметь его обладатель. А также, с его согласия, любое юридическое лицо. Обычно это банки, микрофинансовые организации, страховые компании или будущий работодатель.

Гендиректор Лиги защиты должников Серей Крылов уверен, что нововведение будет иметь значение только для бизнесменов.

- На платежную дисциплину обычных заемщиков это точно не повлияет, - рассказал эксперт в эфире радио "Комсомольская правда". – Но есть те, кто берет займы для бизнес-целей. Для них этот показатель станет дополнительным инструментом. Если раньше необходимо было заказывать скоринг (банковскую оценку – ред.), чтобы проверить свою платежеспособность и возможности получить тот или иной объем денежных средств, то сейчас не нужно будет тратить на это дополнительные деньги и время. И, зная свой рейтинг, можно будет на него влиять.

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