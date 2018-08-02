2018-08-28T02:33:03+03:00
Звезды

«Речная жаба к вашим услугам»: Лолита показала фигуру в купальнике

54-летняя певица развлекается с мужем в бассейне [видео]
Ирина СУХАНОВА
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Лолита на отдыхе с дочкой Евой. Фото: Инстаграм.Лолита на отдыхе с дочкой Евой. Фото: Инстаграм.
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Лолита Милявская – одна из редких артисток, всегда сохраняющих оптимизм и умеющих подшутить над собой. Певица обладает отличным чувством юмора, которое она частенько применяет по отношению к себе самой. Лето звезда сцены проводит в Болгарии, где она несколько лет назад купила апартаменты в одном из курортных комплексов. В своем Инстаграме Лолита поделилась видеороликом, снятым в бассейне: широко раскинув руки и ноги, певица держится на воде. 54-летняя исполнительница похвасталась фигурой в купальнике, не преминув блеснуть самоиронией:

- Муж сказал выложить под девизом «ЗОЖ не п... ж») – подписала ролик Милявская. - Речная жаба к вашим услугам.

Впрочем, муж артистки Дмитрий Иванов, профессиональный спортсмен и тренер по сквошу, тут же подсказывает Лолите, как превратиться из «речной жабы» в «морскую звезду:

- Расслабь ручки и ножки, разведи их аккуратно. Так, так. И ручки в сторону сделай. Вот. Настоящая морская звезда. Класс!» - заявил любимый мужчина Милявской.

Лолита изображает морскую звезду. Фото: кадр видео.

Лолита изображает морскую звезду. Фото: кадр видео.

Лолита этим летом отдыхает в Болгарии без своей дочки Евы - она стала студенткой и готовится к учебе. Девушка в этом году закончила школу, и певица долго не могла определиться, куда будет поступать ее наследница. Милявской хотелось, чтобы ее дочь, девушка тихая и скромная, связала свою жизнь с языками – стала филологом или переводчиком. В итоге Ева сделала свой выбор, о котором Лолита рассказала поклонникам в Инстаграме:

- Моя Русалочка поступила на филфак в Варшавский институт. Последние недели отдыха). Скоро получение студенческого билета. Ну почему так быстро растут дети?

Дочь певицы с детства жила с бабушкой в Киеве, поскольку Милявской приходилось постоянно ездить на гастроли. Лолита не раз просила маму о переезде в Москву, но та не желала расставаться со своим родным городом. В последние годы Милявская оказалась в «черном» списке СБУ, запрещающем ей въезд на территорию Украины. Из-за этого звезда даже не смогла попасть на выпускной вечер дочери, когда Ева заканчивала школу.

lolitamilyavskayalolitamilyavskaya
Муж сказал выложить под девизом ЗОЖ не п... ж ) Речная жаба к Вашим услугам))
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В отличие от многих коллег, Лолита не боится показываться в соцсетях без прикрас: певица публикует в Инстаграме снимки без макияжа и в домашней одежде. За это поклонники ее и любят, напоминая: «Лола без комплексов, она естественная. Не то что эти надутые куклы!» Видимо, за простоту и естественность артистку ценит и ее муж. Лолита и Дмитрий поженились в 2011 году, и с тех пор не расстаются. Супруг моложе звезды на 12 лет, но разница в возрасте нисколько не мешает их гармоничным отношениям.

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